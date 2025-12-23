Bećirović s državnom podsekretarkom SAD-a: Američko liderstvo od ključne važnosti za zaštitu mira i stabilnosti

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je u zgradi State Departmenta u Washingtonu održao važan sastanak s državnom podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za politička pitanja Allison Hooker. Podsekretarka Hooker jedna je od najviše rangiranih zvaničnika u američkom State Departmentu, u čijoj nadležnosti je upravljanje i nadgledanje svih biroa i diplomatske mreže širom svijeta, uključujući i Biro za Evropu i Evroaziju.

Bećirović je iskazao zahvalnost narodu i vladi SAD-a na kontinuiranoj i sveobuhvatnoj podršci nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. On je rekao da je Bosna i Hercegovina konkretno dokazala da je pouzdan partner i saveznik SAD-a. Bosna i Hercegovina je kredibilna članica globalne koalicije za borbu protiv terorizma, a bh. sigurnosne službe dostigle su visok nivo saradnje s američkim sigurnosnim službama. Oružane snage BiH su zajedno s američkom vojskom učestvovale u operacijama podrške miru i antiterorističkim operacijama.

Član Predsjedništva BiH je ukazao na mogućnosti jačanja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i SAD-a. U tom kontekstu, posebno je naglasio važnost Južne gasne interkonekcije, kao strateškog projekta koji ima ekonomski, politički, sigurnosni i energetski značaj. Ovaj projekat doprinosi energetskoj sigurnosti, a Bosna i Hercegovina se pozicionira kao dio američke energetske mreže. Izgradnja Južne gasne interkonekcije je test koji će pokazati koji politički akteri su spremni konkretnim djelima jačati strateško partnerstvo sa SAD-om. Bećirović je, osim Južne gasne interkonekcije, ukazao na mogućnosti investiranja u sektorima energetike, infrastrukture, turizma i odbrambeno-industrijske saradnje, uz jasnu poruku da Bosna i Hercegovina nudi stabilan, predvidiv i partnerski okvir za američke kompanije.

Bećirović je ponovio stav da je prioritetni vanjskopolitički cilj Bosne i Hercegovine punopravno članstvo u NATO-u. Naša država je aspirant za članstvo u NATO-u, koja ima aktiviran akcioni plan za članstvo (MAP). Dostavljeno je pet godišnjih nacionalnih programa (ANP), koji se u Bosni i Hercegovini nazivaju Program reformi BiH.

Član Predsjedništva BiH je istakao veoma dobru dosadašnju saradnju u oblastima sigurnosti i odbrane, s mogućnošću njenog dodatnog unapređenja. Naglasio je spremnost Bosne i Hercegovine za nastavak zajedničkog djelovanja na izgradnji odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine.

Bećirović je rekao da je američko liderstvo od ključne važnosti za zaštitu mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regiji. U tom kontekstu, ukazao je na važnost OHR-a kao jednog od ključnih faktora u očuvanju stabilnosti u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Državna podsekretarka Hooker je potvrdila snažnu posvećenost SAD-a nezavisnoj, suverenoj i stabilnoj Bosni i Hercegovini, te podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu.