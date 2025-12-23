Oslobođenom za zločine u Vlasenici Dragiši Tešiću dosuđena naknada nematerijalne štete

Sud Bosne i Hercegovine djelomično je usvojio tužbeni Dragiše Tešića, kojim je tužio državu za naknadu nematerijalne štete nakon što je oslobođen optužbi za ratni zločin u Vlasenici, potvrđeno je za Detektor.
Punomoćnik Vojislav Drašković je Detektoru potvrdio da je Sud donio pravosnažnu odluku po tužbenom zahtjevu koji je djelomično usvojen, odnosno da je manji od onoga koji je Tešić i potraživao.
Tešić je potraživao iznos od 14.080 KM za naknadu nematerijalne štete zbog duševnih boli, povrede slobode, časti, ugleda i prava ličnosti.
Na ranijem ročištu u Sudu BiH prilikom izlaganja završnih riječi Drašković je istakao da su mjere zabrane koje su bile izrečene Tešiću ograničile slobodu kretanja i ugrozile osjećaj sigurnosti.
Vrhovni sud Republike Srpske oslobodio je Tešića optužbi za nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima i civilnim osobama zatvorenim u prostorijama pomoćne zgrade Osnovnog suda u Vlasenici.
Tešić je bio optužen sa Rajkom Lošićem koji je također oslobođen optužbe.