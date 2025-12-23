Oslobođenom za zločine u Vlasenici Dragiši Tešiću dosuđena naknada nematerijalne štete

Sud Bosne i Hercegovine djelomično je usvojio tužbeni Dragiše Tešića, kojim je tužio državu za naknadu nematerijalne štete nakon što je oslobođen optužbi za ratni zločin u Vlasenici, potvrđeno je za Detektor.

Punomoćnik Vojislav Drašković je Detektoru potvrdio da je Sud donio pravosnažnu odluku po tužbenom zahtjevu koji je djelomično usvojen, odnosno da je manji od onoga koji je Tešić i potraživao.