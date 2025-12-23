Muhamed Hasanović odbio poziciju direktora Porezne uprave FBiH: "Država iznad funkcije"

Zamjenik ministra finansija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović obavijestio je premijera FBiH Nermina Nikšića da odbija preuzeti funkciju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

U pismu upućenom Nikšiću, Hasanović je istakao kako se Bosna i Hercegovina nalazi u izuzetno teškom periodu.

- Bosna i Hercegovina se nalazi u izuzetno teškom i turbulentnom periodu, u vremenu ozbiljnih izazova po njenu ustavnu stabilnost, funkcioniranje institucija i demokratski poredak. U takvim okolnostima, odgovornost nosilaca javnih funkcija nije samo politička, već i državna, historijska i moralna. Svaka odluka mora se mjeriti jednim kriterijem – da li jača ili slabi državu Bosnu i Hercegovinu. Upravo iz tog razloga, zbog interesa države, odlučio sam ne prihvatiti poziciju direktora Porezne uprave Federacije BiH, iako je riječ o funkciji sa četverogodišnjim mandatom - naveo je Hasanović.

Dva razloga

On je pojasnio da ovu odluku donosi iz dva jasna i odgovorna razloga.

- Prvi razlog je zaštita institucionalne stabilnosti države. Kao zamjenik ministra finansija i trezora potpisao sam ključne odluke bez kojih bi funkcioniranje države bilo dovedeno u pitanje – od izvršenja međunarodne arbitražne presude 'Viaduct', osiguranja sredstava za uvođenje novih tehnologija u izborni proces, do provođenja Lokalnih izbora 2024. godine i vanrednih izbora za predsjednika Republike Srpske. Svjestan sam da trenutno ne postoji politička saglasnost za imenovanje novog zamjenika ministra - rekao je.

On je upozorio da bi njegov odlazak iz ministarstva predstavljao rizik.

- Mojim eventualnim odlaskom predstavnici probosanskih političkih opcija ostali bi bez ijedne rukovodeće pozicije u finansijskom sistemu BiH, dok bi se istovremeno otvorio ozbiljan institucionalni rizik zbog nepostojanja kapaciteta za pravovremeno potpisivanje odluka potrebnih za provođenje Općih izbora 2026. godine, kao i drugih ključnih odluka. Bez obzira na to što bi takav razvoj događaja nekima odgovarao, do njega neće doći - naveo je.

Drugi razlog je profesionalni, lični i moralni integritet.

- Dolazim iz realnog sektora i moj pristup nije politička forma, već odgovornost za rezultat. Funkciju treba prihvatiti samo kada postoji stvarna mogućnost da se za državu uradi više i bolje. U postojećim okolnostima, to ne bi bilo moguće učiniti na način koji smatram ispravnim, odgovornim i korisnim za Bosnu i Hercegovinu, te bi prihvatanje funkcije značilo odustajanje od principa koje sam do sada dosljedno branio - rekao je.

"BiH iznad svega"

On je naglasio da ne bježi od odgovornosti.

- Nastavljam posvećeno raditi u Ministarstvu finansija i trezora, kao i na jačanju SDP-a Sarajevo. Ne bježim od odgovornosti niti tražim komfor. Svoj profesionalni angažman usmjeravam tamo gdje mogu najefikasnije doprinositi zaštiti interesa države i donošenju odluka sa stvarnim i mjerljivim učinkom. Ostajem na funkciji zamjenika ministra finansija i trezora, ne samo kao faktor institucionalne stabilnosti, već i kao aktivni nosilac odgovornosti, s jasnim fokusom na zaštitu interesa države - saopćio je.

Na kraju je ponovio da je Nikšića obavijestio pisanim putem.

- O svojoj odluci sam pisanim putem obavijestio premijera Vlade FBiH Nermina Nikšića. Država je iznad funkcije! Odgovornost je iznad ličnog komfora! Bosna i Hercegovina iznad svega - zaključio je Muhamed Hasanović.