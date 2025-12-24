Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BLAGDANI

Špirić: Božić predstavlja vrijeme radosti, nade i novih početaka

Božić, kao veliki hrišćanski praznik, predstavlja vrijeme radosti, nade i novih početaka, naveo je Špirić

Armin Durgut/PIXSELL

FENA

24.12.2025

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Špirić uputio je čestitku katoličkim vjernicima povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.

- Božić, kao veliki hrišćanski praznik, predstavlja vrijeme radosti, nade i novih početaka. Neka ovi svečani dani proteknu u duhu mira i zajedništva. Katolicima u BiH upućujem iskrene čestitke povodom Božića, uz želje da praznik provedu u zdravlju, miru i blagostanju sa svojim porodicama - naveo je Špirić u svojoj čestitki, prenosi Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

# NIKOLA ŠPIRIĆ
# BOŽIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.