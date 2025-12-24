Špirić: Božić predstavlja vrijeme radosti, nade i novih početaka

- Božić, kao veliki hrišćanski praznik, predstavlja vrijeme radosti, nade i novih početaka. Neka ovi svečani dani proteknu u duhu mira i zajedništva. Katolicima u BiH upućujem iskrene čestitke povodom Božića, uz želje da praznik provedu u zdravlju, miru i blagostanju sa svojim porodicama - naveo je Špirić u svojoj čestitki, prenosi Sektor za odnose s javnošću PSBiH.