Špirić: Božić predstavlja vrijeme radosti, nade i novih početaka

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Špirić uputio je čestitku katoličkim vjernicima povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.
BLAGDANI
Božić, kao veliki hrišćanski praznik, predstavlja vrijeme radosti, nade i novih početaka, naveo je Špirić
Armin Durgut/PIXSELL
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Špirić uputio je čestitku katoličkim vjernicima povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.
- Božić, kao veliki hrišćanski praznik, predstavlja vrijeme radosti, nade i novih početaka. Neka ovi svečani dani proteknu u duhu mira i zajedništva. Katolicima u BiH upućujem iskrene čestitke povodom Božića, uz želje da praznik provedu u zdravlju, miru i blagostanju sa svojim porodicama - naveo je Špirić u svojoj čestitki, prenosi Sektor za odnose s javnošću PSBiH.
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