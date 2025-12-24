Ponavljaju se izbori za predsjednika RS na 136 biračkih mjesta!

Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici donijela je odluku o ponavljanju prijevremenih izbora za predsjednika RS u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta.

Za ovu odluku je glasalo pet članova CIK-a, a protiv je bila Irena Hadžiabdić. Vlado Rogić nije bio prisutan na sjednici.

Mišo Krstović iz Centralne izborne komisije BiH je kazao da su na osnovu prigovora i postupanja službenoj dužnosti utvrdili niz nepravilnosti.

Manipulacija potpisima

Kazao je da je riječ o manipulacijama potpisima, nepravilnostima u radu biračkih odbora, da su jednim kandidatima dodani glasovi, a drugim oduzimani. Također oko 900 ljudi je glasalo bez validnih dokumenata.

Riječ je o biračkih mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjoj Luci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći i Milićima. Ponavljaju se izbori i na jednom biračkom mjestu u Brčkom, jer je izgubljen izvod iz centralnog biračkog spiska.

Najviše biračkih mjesta na kojim će se ponoviti izbori su u Doboju, Bratuncu, Zvorniku i Laktašima, gdje je Karan ostvario ubjedljivu pobjedu. Odluka o raspisivanju izbora će se donijeti s pravosnažnošću ove odluke.

Nije saglasna

Irena Hadžiabdić je kazala da se ne slaže s ovakvom odlukom te dodala da se slaže da se trebaju ponoviti tamo gdje su utvrđene nepravilnosti. Smatra da se treba ići u skladu s grafološkim vještačenjem.

Smatra da se trebaju ponoviti izbori u 108 biračkih mjesta u osam izbornih jedinica.

Željko Bakalar je kazao da je sve dugo trajalo i zbog vještačenja i zbog žalbi, kao i zbog čekanja rješenja Suda BiH. Rekao je da će podržati ovakvu odluku. Rekao je da što se tiče nevažećih dokumenata, oni su bili validan argument i na izborima u Srebrenici koji su bili poništeni. Naveo je da su uzeli biračka mjesta na kojem je veći broj glasanja bio bez važećih dokumenata. Rekao je da je razlika u korist Karana na ovim biračkim mjestima 15.000 glasova i da zbog toga može utjecati na rezultate izbora.

Ahmet Šantić je kazao da je nesporno da je većina za ponavljanje izbora, samo je razlika u broju biračkih mjesta koje bi poništili. Naveo je da će podržati zbog odluke Suda BiH. Sud je rekao da se ne može tražiti ponovno brojanje, jer se glasalo nevalidnim dokumentima. Istakli su da izborne nepravilnosti mogu se otkloniti ponavljanjem izbora, s čime je Šantić bio saglasan.

Prednost Karana

Vanja Bjelica Prutina je navela da će podržati odluku radi utvrđivanja pravilnog činjeničnog stanja. Rekla je da je riječ o izbornim mjestima gdje su utvrđene kriminogene aktivnosti, odnosno očigledne krivotvorine, gdje laik može vidjeti golim okom krivotvorine, kao i prikrivene krivotvorine. Kazala je da su se mogla utvrditi još neka biračka mjesta. Navela je da je više od 2.000 ljudi glasalo bez ijednog dokumenta te da je irelevantno da li je neko drugi glasao umjesto njih ili su oni glasali bez dokumenta. Istakla je da je na istim biračkim mjestima se desilo krivotvorenje potpisa, a onda i dodavanje glasova.

Predsjednik CIK BiH Jovana Kalaba je kazao da će podržati ovu odluku. Istakao je da ovo može utjecati na rezultat, da su izvršene manipulacije.

Na ovu odluku postoji mogućnost žalbe.

Podsjećamo, prema utvrđenim rezultatima kandidat SNSD-a Siniša Karan je imao nešto više od 9.557 glasova prednosti u odnosu na opozicionog kandidata Branka Blanušu.

Također, donesena je odluka o prijevremenim izborima za načelnika Općine Vareš. Na izborima će se takmičiti kandidati HDS-a, HDZ-a BiH, SDA i SBiH te jedan nezavisni kandidat.