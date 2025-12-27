Amabasdor Rusije u BiH Igor Kalabuhov poručio je da zapadni "partneri" BiH koriste sva raspoloživa sredstva da u svijesti njenih lidera usade lažnu ideju da je energetska saradnja sa Rusijom štetna i nastoje da je porobe baš kao što su to učinili sa Evropom.

Kalabuhov je u autorskom tekstu za "Glas Srpske" naveo da se posljednjih mjeseci sve češće susreću sa terminom "diversifikacija" u BiH, prije svega u kontekstu osiguravanja energetske sigurnosti zemlje.

- Pojam, naravno, nije ni blizu novog i u teoriji podrazumijeva određene koristi i dividende. Međutim, u slučaju BiH ovaj ekonomski fenomen se fundamentalno iskrivljuje vanjskim silama i, u novom, izobličenom obliku, nameće kao bezuslovna i nesporna vrlina - istakao je Kalabuhov.

U stvarnosti, dodao je, vidi se da se iza tako lijepe fasade krije prilično trivijalna želja pojedinih međunarodnih aktera da po svaku cijenu ostvare sopstvene komercijalne interese i postižu određene političke ciljeve, što na kraju ne obećava nikakve prednosti ni BiH niti njenim građanima.

Ukazao je da prava "diversifikacija", sposobna da osigura državi energetsku sigurnost, pretpostavlja pristup višestrukim izvorima sirovina preko nezavisnih ruta isporuke.

- Međutim, u sadašnjoj realnosti od BiH se jednostavno traži da slijepo zamijeni jednog dobavljača, koji je godinama pouzdano snabdijevao zemlju neophodnim gorivom, drugim, koji želi da monopolizuje cjelokupno tržište i, pored toga, da preuzme kontrolu nad nacionalnom infrastrukturom za transport gasa - rekao je Kalabuhov.

Ovo, dodao je, više podsjeća na proces koji je fundamentalno suprotan diversifikaciji - unifikaciju, odnosno svođenje svega na jedan, nesporni imenilac.

- U ovom konkretnom slučaju, to je preorijentacija BiH, kao i drugih zemalja u regionu, ka izvoru snabdijevanja koji je isključivo povoljan za Vašington. Kako bismo rekli u Rusiji, koristeći frazeologiju, SAD jednostavno trpaju sve na isti kalup - napomenuo je ruski ambasador.

Izrazio je nadu da će donosioci odluka u BiH biti vođeni stvarnim činjenicama, a ne oportunističkim političkim interesima, prilikom donošenja odluka ključnih za ekonomsku dobrobit svoje zemlje.

Također je napomenuo da ruske kompanije, za razliku od svojih zapadnih kolega, nikada nisu zazirale od fer konkurencije, stvaranja uslova koji mogu istinski doprinijeti očuvanju mogućnosti za BiH da dobije pristupačne i visokokvalitetne energetske resurse.

- Trenutno zapadni "partneri" BiH koriste sva raspoloživa sredstva da u svijesti njenih lidera usade lažnu ideju da je energetska saradnja sa Rusijom štetna, demonizujući ne samo politiku Moskve već i stvarne primjere uspješne interakcije koja, kao što smo napomenuli, traje skoro pola vijeka - naglasio je Kalabuhov.

U pokušaju da postignu apsolutnu dominaciju nad energetikom i ekonomijom regiona, Kalabuhov je dodao da oni u suštini nastoje da, u stvari, porobe BiH, baš kao što su to učinili sa Evropom.

Naglasio je i da evropske institucije i istraživački centri već priznaju da je odbijanje ruskih energetskih resursa dovelo do kolapsa cjelokupne ekonomske moći EU, najteže pogađajući industrijske sektore njenih najrazvijenijih članica.

Pozivajući se na podatke Eurostata, Kalabuhov je naveo da je od uvođenja ograničenja protiv Rusije EU preplatila "plavo gorivo" za približno 200 milijardi eura, iako mnogi stručnjaci procjenjuju da je ta suma mnogo veća.

Sjedinjene Države, pošto su bile u mogućnosti da prodaju gorivo po očigledno napuhanim cijenama u odsustvu zdrave konkurencije, postale su glavni pobjednik, naveo je Kalabuhov i napomenuo kako su se evropske zemlje obavezale da će kupiti energetske resurse od SAD u vrijednosti od 645 milijardi evra tokom naredne tri godine.