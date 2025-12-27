Hasanović nakon napada u Domu zdravlja: Zdravstveni radnici nisu i ne smiju biti mete nasilja dok obavljaju svoj posao

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo (KS) Enis Hasanović oglasio se povodom sinoćnjeg napada na zdravstvene radnike u Domu zdravlja u Sarajevu za koji je kazao da je bio neprihvatljiv i duboko uznemirujući. - Zdravstveni radnici nisu i ne smiju biti mete nasilja dok obavljaju svoj posao. Danas sam zajedno s direktorom Doma zdravlja i predsjednikom sindikata obišao uposlenike i prostorije u kojima se desio napad, kako bismo poslali jasnu poruku – niste sami - kazao je Hasanović.

Istakao je da Ministarstvo zdravstva stoji uz zdravstvene radnike i da će štititi njihovo pravo da rade sigurno, dostojanstveno i bez straha.