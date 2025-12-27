Hasanović nakon napada u Domu zdravlja: Zdravstveni radnici nisu i ne smiju biti mete nasilja dok obavljaju svoj posao

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo (KS) Enis Hasanović oglasio se povodom sinoćnjeg napada na zdravstvene radnike u Domu zdravlja u Sarajevu za koji je kazao da je bio neprihvatljiv i duboko uznemirujući.
- Zdravstveni radnici nisu i ne smiju biti mete nasilja dok obavljaju svoj posao. Danas sam zajedno s direktorom Doma zdravlja i predsjednikom sindikata obišao uposlenike i prostorije u kojima se desio napad, kako bismo poslali jasnu poruku – niste sami - kazao je Hasanović.
Istakao je da Ministarstvo zdravstva stoji uz zdravstvene radnike i da će štititi njihovo pravo da rade sigurno, dostojanstveno i bez straha.
- Briga o pacijentima i briga o onima koji o pacijentima brinu ne mogu i ne smiju biti suprotstavljene. Nema sigurnog pacijenta bez sigurnog zdravstvenog radnika. Pozdravljamo izmjene krivičnog zakonodavstva koje pooštravaju sankcije za napade na zdravstvene radnike, ali insistiramo da zakon mora imati punu i dosljednu primjenu u praksi. Nasilje u zdravstvenim ustanovama mora imati jasnu, brzu i odlučnu reakciju - poručio je Hasanović.
Na kraju je dodao kako kao ministar i ljekar izražava punu podršku svim zdravstvenim radnicima.
- Vaš rad je vrijedan poštovanja, a vaša sigurnost je naš prioritet - zaključio je.