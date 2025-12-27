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Još jedna uspješna akcija GSS-a: Spašeni planinari koji su se izgubili na Bjelašnici

Nakon uspješno završene akcije u kojoj je spašen povrijeđeni planinar na području Bukovika, dobili su poziv s druge lokacije

GSS: Još jedna uspješna akcija. GSS

M. Až.

27.12.2025

Nakon današnje uspješno završene akcije u kojoj je spašen planinar koji se povrijedio na području Bukovika, Gorska služba spašavanja Stanica Sarajevo ponovo je dobila poziv, ovoga puta s druge lokacije. Više osoba se izgubilo na području Bjelašnice i nije uspjelo pronaći put nazad do polazne tačke.

Dežurni tim je odmah reagovao, izašao na teren, pronašao unesrećene te tako uspješno okončao i drugu akciju spašavanja u toku istog dana. Svi unesrećeni su na sigurnom i kreću se prema vozilima.

Iz Gorske službe spašavanja Stanica Sarajevo uputili su i apel svim planinarima i posjetiocima planina, pozivajući ih da se, radi vlastite sigurnosti, kreću isključivo obilježenim i označenim planinarskim stazama.

# SPAŠAVANJE
# BJELAŠNICA
# GSS SARAJEVO
# AKCIJA
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