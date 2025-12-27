Još jedna uspješna akcija GSS-a: Spašeni planinari koji su se izgubili na Bjelašnici

Nakon današnje uspješno završene akcije u kojoj je spašen planinar koji se povrijedio na području Bukovika, Gorska služba spašavanja Stanica Sarajevo ponovo je dobila poziv, ovoga puta s druge lokacije. Više osoba se izgubilo na području Bjelašnice i nije uspjelo pronaći put nazad do polazne tačke.

Dežurni tim je odmah reagovao, izašao na teren, pronašao unesrećene te tako uspješno okončao i drugu akciju spašavanja u toku istog dana. Svi unesrećeni su na sigurnom i kreću se prema vozilima.