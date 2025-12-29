Berbić odgovorio Zahiragiću: Da je Tuzla htjela autonomiju, o BiH danas ne bismo govorili

Povodom izjave Harisa Zahiragića, potpredsjednika SDA, reagovao je Omer Berbić, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla.

- Kad je Tomislav Pračer, zapovjednik aerodroma Dubrave, ponudio Selimu Bešlagiću, gradonačelniku Tuzle, da uzme autonomiju, kako bi navodno izbjegao rat, a suštinski uništio mogućnost Bosne i Hercegovine, Bešlagić mu je odgovorio: 'Neka je rat! Ja nemam drugu državu osim Bosne i Hercegovine!'

To je sve što treba reći Harisu Zahiragiću, SDA-ovom demagogu, koji govori da je i Tuzla htjela autonomiju. Tuzla je Bosnu i Hercegovinu spasila. Da je pristala na autonomiju, uz rat koji je poslije počeo sa HVO-om u većem dijelu BiH te s Abdićevim autonomaških pokretom, teško da bismo danas mogli govoriti o BiH. I zato su ljudi poput Zahiragića, a SDA ih je puna, kivni na Tuzlu jer ne samo da je uspjela uticati da se BiH sačuva u njenim granicama, nego da se duh multietničnosti i političkog pluralizma sačuva i u njoj samoj.

Mada Tuzla ima autonomiju u jednoj stvari, a to je ono što malo koji grad, pogotovo u BiH. Ima autonomiju u razmišljanju. Tuzla je prvo na referendumu, a potom i u ratu odlučila da ostane u BiH i da ne pristane ni na kakve nemoralne ponude, već da svoju borbu i odluku čestito iznese do kraja. Tuzla, međutim, nikad nije pristala i nikad neće pristati da bude dio bilo čijeg etničkog imaginarija, jer Tuzla i Sloboda nisu samo zbog fudbala sinonimi. Ta je veza dublja - naveo je Berbić.