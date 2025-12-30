Zdravstvene institucije usaglasile daljnje mjere zbog prisustva olova u krvi stanovnika Vareša

Nakon što je kod određenog broja stanovnika naselja Pržići i Daštansko u općini Vareš utvrđena povećana koncentracija olova u krvi, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) održalo je radni sastanak s predstavnicima ključnih zdravstvenih institucija, na kojem su razmatrane dosad poduzete mjere i dogovoreni daljnji koraci zbog utvrđivanja izvora kontaminacije i zaštite zdravlja stanovništva.

Sastanaku su prisustvovali ministrica zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Aida Salčinović, direktor JU Kantonalna bolnica Zenica Tarik Zulović, v.d. direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Ahmed Kasap, direktor Doma zdravlja Vareš Ahmed Memić te načelnica službe za epidemiologiju i higijenu pri JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Alisa Kozica.

Direktor Doma zdravlja Vareš informirao je prisutne o poduzetim radnjama u okviru kojih je dogovorena hitna koordinacija ove zdravstvene institucije sa svim relevantnim zdravstvenim i inspekcijskim organima zbog utvrđivanja potencijalnih izvora kontaminacije olovom.

Općina Vareš je izradila Akcioni plan zdravstvene zaštite stanovništva kojim su obuhvaćene mjere identifikacije i sanacije izvora kontaminacije, kao i dugoročno upravljanje rizicima.

Također, JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane izvršio je epidemiološko izviđanje. Rezultati uzorkovanja vode pokazali su da nema prisustva olova iznad referentnih vrijednosti, dok su poljoprivredne kulture poput luka, špinata, krompira, jabuke i mrkve pokazale prisustvo olova unutar dozvoljenih granica.

Dogovoreno je da se nastavi sa dodatnim analizama koje uključuju mlijeko domaćih životinja, zemljište i kvalitet zraka te uzorkovanje vode sa česmi i privatnih izvorišta u naseljima Pržići, Tisovci, Daštansko, Miri i Brezik.