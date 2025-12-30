Investicije, kultura i sport: Gradonačelnik Samir Avdić otkrio planove za narednu godinu

Gradonačelnik je istakao da je od prvog dana mandata fokus stavljen na odgovorno upravljanje i zaštitu materijalne i nematerijalne baštine Sarajeva, kao i na jačanje kapaciteta Gradske uprave.

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za medije u Vijećnici osvrnuo se na postignuća u 2025. godini i predstavio planove za 2026. godinu.

Niz projekata

U tom kontekstu pokrenute su aktivnosti na povratku gradske administracije u njeno statutarno sjedište – zgradu DPO-a na Skenderiji, te započet proces digitalne modernizacije u saradnji s Agencijom IDDEA, s ciljem uspostave efikasnije, transparentnije i građanima dostupnije administracije.

Kako kaže, poseban naglasak stavljen je na saradnju sa kantonalnim i federalnim institucijama, kao i resornim ministarstvima, kako bi se osigurala zajednička realizacija projekata od strateškog značaja za Grad Sarajevo, Kanton Sarajevo i Federaciju BiH.

Usvajanjem Budžeta Grada Sarajeva za 2026. godinu, u iznosu od 26.154.700 KM, što predstavlja povećanje od 15,85 posto, stvoreni su preduslovi za realizaciju niza kapitalnih i razvojnih projekata, a kao najviši prioritet izdvojio je projekt "Čista rijeka Miljacka“

Među važnim infrastrukturnim projektima su i početak izgradnje pješačkog mosta "Paper Bridge“, sanacija i fazna obnova Olimpijskog bazena Otoka, izrada glavnog projekta prve faze rekonstrukcije Olimpijskog stadiona "Asim Ferhatović Hase“, sufinansiranje sportskih i rekreativnih terena u kompleksu Zetra, te pribavljanje dokumentacije za obnovu Astronomske opservatorije.

U partnerstvu s općinama i Kantonom Sarajevo, završava se rekonstrukcija vrtića "Agan Bostandžić“, dok se otvaranje potpuno obnovljenog vrtića "Kolibri“ očekuje u 2026. godini.

Bit će nastavljena izgradnja Spomen-obilježja civilnim žrtvama rata, dok je za 2026. godinu planirana potpuna sanacija fontane na Trgu žrtava genocida u Srebrenici.

Također su planirani projekti rekonstrukcije i restauracije fasada značajnih javnih objekata, uključujući Prvu gimnaziju, Narodno pozorište i OŠ "Safvet-beg Bašagić“, sufinansiranje obnove mosta Ćumurija, te izgradnja i obnova dječijih igrališta putem javnih poziva.

Zahvaljujući angažmanu Gradske službe za održivi razvoj, Grad Sarajevo trenutno učestvuje u više od 25 projekata finansiranih iz EU fondova i drugih međunarodnih izvora, kroz koje se u grad povlači oko 10 miliona KM. Projekti su usmjereni na unapređenje urbane mobilnosti, zaštitu okoliša, energetsku efikasnost, inkluziju i uređenje javnih prostora.

Među njima se izdvajaju nabavka električnog vozila za prevoz djece s poteškoćama u razvoju, opremanje gradskih muzeja, uređenje zapuštenih urbanih prostora, uspostava terapijske bašte za rehabilitaciju građana, sadnja drveća kao simbola mira, subvencioniranje kupovine i popravke bicikala, te aktivno uključivanje građana kroz Klimatsku skupštinu i Forum građana.

Poseban fokus

Grad Sarajevo nastavlja pružati snažnu podršku ranjivim kategorijama društva, osobama s invaliditetom, nacionalnim manjinama, vjerskim zajednicama, osobama treće životne dobi, kroz programe sufinansiranja, socijalne i rekreativne aktivnosti.

Poseban fokus ostaje na kulturi, obrazovanju i sportu. Tokom 2025. godine iz Budžeta Grada Sarajeva za ove oblasti izdvojeno je gotovo 2 miliona KM.

Sarajevo nastavlja jačati svoju poziciju grada festivala i UNESCO grada filma, uz snažnu podršku Sarajevo Film Festivalu i drugim relevantnim kulturnim manifestacijama.

U oblasti obrazovanja dodijeljeno je 398 stipendija srednjoškolcima, nagrađeni su učenici s izuzetnim uspjesima, a značajna sredstva uložena su u unapređenje školskih objekata, opreme i nastavnih uslova.

Sarajevo je dodatno ojačalo međunarodnu poziciju kroz brojne zvanične posjete i učešće u globalnim inicijativama za mir, uključujući i dodjelu prestižne Mediteranske nagrade za mir Gradu Sarajevu.

Za 2026. godinu najavljena je organizacija Samita gradonačelnika glavnih gradova regiona u Sarajevu, s fokusom na regionalnu saradnju, zelenu tranziciju, digitalizaciju i održivi urbani razvoj.

- Sarajevo ima jasnu viziju razvoja, snažne projekte i ljude koji vjeruju u ovaj grad. Nastavljamo graditi otvoreno, solidarno i moderno Sarajevo, grad po mjeri svih njegovih građana - poručio je gradonačelnik Avdić.

Na kraju, gradonačelnik je još jednom najavio Javni doček Nove godine na platou iza Sarajevo City Centra.