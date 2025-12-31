VMBiH: Za podršku projektima kulture u BiH raspoređeno 3.097.000 KM

Vijeće ministara BiH je održalo je 71. izvanrednu telefonsku sjednicu. Vijeće je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant "Međunarodna kulturna suradnja" za 2025. godinu.

Za projekte kulture u BiH 3.097.000 KM

U okviru tekućeg granta "Međunarodna kulturna suradnja" za 2025. godinu Vijeće ministara BiH izdvojilo je 320.000 KM za ukupno 42 projekta različitih kulturnih ustanova i udruga u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o rasporedu sredstava iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini" za 2025. godinu

Ukupno 258 kulturnih ustanova

U okviru tekućeg granta "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini" za 2025. godinu Vijeće ministara BiH rasporedilo je 3.097.000 KM na ukupno 258 kulturnih ustanova i udruženja u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz VMBiH.