MUP HNK: Više krivičnih djela i napad na Španskom trgu

Doček Nove godine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona protekao je uz pojačane sigurnosne mjere i angažman više od stotinu policijskih službenika, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a HNK.

Na osnovu unaprijed pripremljenog Plana osiguranja, Policijska uprava Mostar osiguravala je javne manifestacije u periodu od 31. decembra 2025. do 1. januara 2026. godine, a u aktivnosti su bile uključene sve organizacione jedinice Uprave policije.

Tokom novogodišnje noći na području Policijske uprave Mostar evidentirana su dva krivična djela, četiri prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, pri čemu su dvije osobe lišene slobode, te četiri saobraćajne nezgode.

Iz policije navode i da je zaprimljena prijava o fizičkom napadu na Španskom trgu, gdje su dvije osobe napadnute od strane nepoznatog muškarca uz upotrebu teleskopske palice. Jedna osoba je tom prilikom zadobila povrede i upućena je u zdravstvenu ustanovu radi pružanja medicinske pomoći, dok policijski službenici poduzimaju daljnje mjere s ciljem rasvjetljavanja događaja.

Na području Policijske uprave Čapljina zabilježeno je jedno krivično djelo i tri saobraćajne nezgode, dok je na području Policijske uprave Konjic evidentirano jedno krivično djelo i dvije saobraćajne nezgode.

Tokom noći policijske službenike na terenu obišli su komesar Uprave policije Robert Perić i njegov zamjenik Samir Mirvić sa saradnicima, koji su iskazali podršku angažovanim policajcima te zadovoljstvo nivoom profesionalnosti, odgovornosti i koordinacije u postupanju.

Iz Uprave policije istaknuto je da su pravovremeno planiranje, adekvatan raspored ljudstva i tehničkih sredstava, kao i stalna prisutnost policije na terenu, značajno doprinijeli očuvanju povoljne sigurnosne situacije i mirnom obilježavanju dočeka Nove godine.

Uprava policije MUP-a HNK najavila je da će i u narednom periodu nastaviti s planskim, preventivnim i represivnim aktivnostima, te pozvala građane na odgovorno ponašanje, poštivanje zakonskih propisa i saradnju s policijskim službenicima.