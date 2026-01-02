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PORODICA MOLI ZA POMOĆ

U novogodišnjoj noći nestao 27-godišnji mladić iz Tuzle: Trebao slaviti sa društvom na Jahorini, nije se pojavio

Prema saznanjima, nije bio na proslavi, a prema riječima porodice i prijatelja, trebao je novogodišnju noć provesti na Jahorini

Sead Jahić. Facebook

M. P.

2.1.2026

Porodica i prijatelji mole građane za pomoć u potrazi za Seadom Jahićem (27) iz Tuzle, koji je nestao 31. decembra 2025. godine.

Prema dostupnim informacijama, Sead je posljednji put lociran 31.12. oko 19:00 sati na širem području Jahorina – Trebević. U tom trenutku kretao se automobilom marke Suzuki Vitara, bijele boje, registarskih oznaka A58-E-122.

Prema saznanjima, nije bio na proslavi, a prema riječima porodice i prijatelja, trebao je novogodišnju noć provesti na Jahorini, gdje je bio dogovoren susret sa društvom.

Međutim, signal lokatora njegovog telefona registrovan je na području Jahorine — nakon čega mu se gubi svaki trag.

Sead Jahić je visok oko 180 cm, tamne kose i tamnih očiju. Telefoni su trenutno isključeni i porodica može uspostaviti kontakt niti doći do bilo kakvih novih informacija.

Građani koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi mole se da se jave na sljedeće brojeve: +387 61 964 839 i +387 60 325 1404.

Porodica apeluje da se objava širi dalje jer svaka informacija može biti od ključne važnosti.


# NESTALA OSOBA
# JAHORINA
# TUZLA
# #SEADJAHIĆ
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