Snijeg otežava saobraćaj, vozi se po mokrom i klizavom kolovozu

U većem dijelu Bosne pada snijeg, što otežava saobraćaj. U Hercegovini pada kiša i saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu.

Uslijed temperaturnih oscilacija, mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovozu.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove. Vozačima se preporučuje da smanje brzinu i prilagode vožnju trenutnim uslovima na cesti. Napominjemo da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje i Svilaj. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.