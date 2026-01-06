Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAŽE HITNU POMOĆ

Rijeka srušila most kod Goražda: Selo odsječeno od svijeta

Kako prenosi lokalna Facebook stranica "Moj grad Goražde", ugroženo je stanovništvo sela Mihovići

Srušen most kod Goražda. Screenshot / Facebook

M. P.

6.1.2026

Stanovnici sela Mihovići na području Goražda našli su se u teškoj situaciji nakon što je usljed obilnih padavina Osanica (Osanička rijeka) srušila most, čime je ovo naselje ostalo odsječeno od ostatka područja.

Kako prenosi lokalna Facebook stranica "Moj grad Goražde", ugroženo je stanovništvo ovog sela, a mještani su trenutno bez osnovne putne komunikacije.

- Ugroženo stanovništvo sela Mihovići. Osanička rijeka srušila most. Odsječeni od svijeta. Molimo nadležne da hitno pomognu ovom narodu - navodi se u objavi.

Objava na Facebook-u. Screenshot

# RIJEKA
# SELO
# MOST
# OSANICA
# GORAŽDE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.