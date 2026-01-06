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RIJEČ METEOROLOGA

Najgore je iza nas, ali opuštanja nema, stiže novi snijeg, minusi i poledica

U Bosni se očekuje između 10 i 20 centimetara novog snijega

Problemi zbog snijega u Sarajevu. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

6.1.2026

Nakon obilnih kišnih padavina na području gotovo cijele Hercegovine usljed čega je došlo do izlijevanja brojnih rijeka iz korita danas je situacija mirnija.

Kiša će i danas padati, ali prema riječima meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), Bakira Krajinovića, padavine će biti umanjenog intenziteta i količinski manje u odnosu na protekle dane.

Do subote se, kaže, očekuje između 60 i 80 litara po metru kvadratnom i to je akumulirana količina padavina za gotovo cijelu Hercegovinu.

- Najgore je iza nas i u narednim danima ono što slijedi jeste lagano smirivanje atmosfere i prestanak padavina na jugu BiH. Već sutra do Mostara, pa, čak, i u Mostaru kiša može preći u snijeg nošen burom tako da će biti dosta hladno . Ali, sve ide u pravcu smirivanja kada su u pitanju padavine koje su prouzrokovale porast vodostaja rijeka na području Hercegovine -govori nam Krajinović.

Bakir Krajinović. Facebook

Naglašava da, ipak, nema mjesta za opuštanje te da konstantno treba pratiti informacije nadležnih institucija.

- Vrijednosti temperatura zraka u našoj zemlji konstantno će biti u padu sve do petka i ono što donosi određene rizike jesu snježne padavine u Bosni. Snijeg se očekuje već danas na zapadu i dijelom jugozapada naše zemlje, a sutra i u četvrtak na cijeloj teritoriji Bosne i sjeveru Hercegovine. U Bosni se očekuje između 10 i 20 centimetara novog snijega. Najrizičnija područja su zapad, jugozapad i djelimično centralni predjeli Bosne. Uz sve to izuzetno niske temperature zraka očekuju nas već od srijede - kaže Krajinović za "Avaz".

Tako će se temperature zraka u Bosni kretati od od minus 8 do minus 2, a u četvrtak će biti još niže, od minus 10 do minus 4, a u petak najniže s obzirom na to da se očekuje razvedravanje, pa će ponegdje dosezati između minus 13 i minus 6 stepeni Celzijusa.

-Formirat će se izuzetno debela ledena kora koja će praviti velike probleme u vidu leda i poledice na kolovozu i trotoarima, tako da nas očekuje rizik u pogled niskih temperatura zraka i novih snježnih padavina u Bosni - navodi Krajinović za "Avaz".

# SNIJEG
# FHMZ
# BAKIR KRAJINOVIĆ
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