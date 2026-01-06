Najgore je iza nas, ali opuštanja nema, stiže novi snijeg, minusi i poledica

Nakon obilnih kišnih padavina na području gotovo cijele Hercegovine usljed čega je došlo do izlijevanja brojnih rijeka iz korita danas je situacija mirnija. Kiša će i danas padati, ali prema riječima meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), Bakira Krajinovića, padavine će biti umanjenog intenziteta i količinski manje u odnosu na protekle dane. Do subote se, kaže, očekuje između 60 i 80 litara po metru kvadratnom i to je akumulirana količina padavina za gotovo cijelu Hercegovinu.

- Najgore je iza nas i u narednim danima ono što slijedi jeste lagano smirivanje atmosfere i prestanak padavina na jugu BiH. Već sutra do Mostara, pa, čak, i u Mostaru kiša može preći u snijeg nošen burom tako da će biti dosta hladno . Ali, sve ide u pravcu smirivanja kada su u pitanju padavine koje su prouzrokovale porast vodostaja rijeka na području Hercegovine -govori nam Krajinović.

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