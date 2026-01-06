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Drama na Grbavici: U blizini Osnovne škole srušilo se stablo bora

Pješacima svakako savjetujemo oprez

Bor koji se srušio kod škole. Facebook

A. O.

6.1.2026

U blizini Osnovne škole Kovačići, u sarajevskom naselju Grbavica zbog obilnih padavina srušilo se stablo visokog bora.

Da stvar bude gora, ono je palo neposredno ispred ulaza u školu.

Na svu sreću niko nije povrijeđen. 

Stablo bora. Facebook

Izbjegnuta je nova tragedija na Grbavici nakon što je jedna građanka jučer tragično stradala.

Ona je podsjetimo, zadobila teške povrede, nakon čega je podlegla na KUM-u.

Građani upozoravaju da se u blizini nalazi još stabala koja bi mogla biti opasna za stanovnike ovog naselja, a kako kažu njihovi apeli nadležnim ostali su uzaludni.

Inače, jutros su se uklanjala stabla, na području općine Stari Grad Sarajevo. Pješacima svakako savjetujemo oprez.

# GRBAVICA
# BOR
# SARAJEVO
# ŠKOLA
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