Drama na Grbavici: U blizini Osnovne škole srušilo se stablo bora

Na svu sreću niko nije povrijeđen.

Da stvar bude gora, ono je palo neposredno ispred ulaza u školu.

U blizini Osnovne škole Kovačići, u sarajevskom naselju Grbavica zbog obilnih padavina srušilo se stablo visokog bora.

Izbjegnuta je nova tragedija na Grbavici nakon što je jedna građanka jučer tragično stradala.

Ona je podsjetimo, zadobila teške povrede, nakon čega je podlegla na KUM-u.