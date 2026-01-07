Saobraćajnice i gradski putevi u Bihaću jutros očišćeni i prohodni, trotoari bez snijega

Saobraćajnice i gradski putevi u Bihaću jutros su očišćeni i prohodni, a trotoari na većini lokacija bez snijega. Ekipe zimske službe su bile na terenu tokom noći i ranih jutarnjih sati, te su posipanje i čišćenje obavljeni u skladu s planom zimskog održavanja.

Nepropisno parkirana vozila značajno otežavaju . Fena Nepropisno parkirana vozila značajno otežavaju . Fena

Iz JKP Komrad Bihać navode da je zimska služba angažovana u punom kapacitetu, sa svim raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim sredstvima, te da se rad odvija bez zastoja. Naglašavaju da je cilj osigurati sigurnost svih učesnika u saobraćaju i nesmetano funkcionisanje grada, posebno u uslovima najavljenih obilnih snježnih padavina. - Zbog prognoza koje najavljuju izuzetno obilne snježne padavine koje mogu dostići i do 50 centimetara snijega, upućujemo ozbiljan apel građanima da uklone vozila s trotoara i saobraćajnica, te da ih ne parkiraju nepropisno - istakli su iz JKP Komrad Bihać.



Zimska služba nastavlja s pojačanim dežurstvima . Fena Zimska služba nastavlja s pojačanim dežurstvima . Fena

Kako navode, nepropisno parkirana vozila značajno otežavaju i u pojedinim situacijama onemogućavaju čišćenje snijega i posipanje kolovoza, čime se direktno ugrožava sigurnost saobraćaja. Podsjećaju i da je nepropisno parkiranje kršenje važećih zakonskih propisa, za koje su predviđene novčane kazne i druge sankcije, uključujući i uklanjanje vozila.