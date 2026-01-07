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UPUĆEN APEL GRAĐANIMA

Saobraćajnice i gradski putevi u Bihaću jutros očišćeni i prohodni, trotoari bez snijega

Kako navode, nepropisno parkirana vozila značajno otežavaju i u pojedinim situacijama onemogućavaju čišćenje snijega i posipanje kolovoza

Snijeg u Bihaću. Fena

FENA

7.1.2026

Saobraćajnice i gradski putevi u Bihaću jutros su očišćeni i prohodni, a trotoari na većini lokacija bez snijega.

Ekipe zimske službe su bile na terenu tokom noći i ranih jutarnjih sati, te su posipanje i čišćenje obavljeni u skladu s planom zimskog održavanja.

Nepropisno parkirana vozila značajno otežavaju. Fena

Iz JKP Komrad Bihać navode da je zimska služba angažovana u punom kapacitetu, sa svim raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim sredstvima, te da se rad odvija bez zastoja. Naglašavaju da je cilj osigurati sigurnost svih učesnika u saobraćaju i nesmetano funkcionisanje grada, posebno u uslovima najavljenih obilnih snježnih padavina.

- Zbog prognoza koje najavljuju izuzetno obilne snježne padavine koje mogu dostići i do 50 centimetara snijega, upućujemo ozbiljan apel građanima da uklone vozila s trotoara i saobraćajnica, te da ih ne parkiraju nepropisno - istakli su iz JKP Komrad Bihać.


Zimska služba nastavlja s pojačanim dežurstvima. Fena

Kako navode, nepropisno parkirana vozila značajno otežavaju i u pojedinim situacijama onemogućavaju čišćenje snijega i posipanje kolovoza, čime se direktno ugrožava sigurnost saobraćaja. Podsjećaju i da je nepropisno parkiranje kršenje važećih zakonskih propisa, za koje su predviđene novčane kazne i druge sankcije, uključujući i uklanjanje vozila.

Zimska služba, kako ističu, nastavlja s pojačanim dežurstvima i praćenjem vremenskih prilika, te će intervenirati po potrebi na svim prioritetnim i sekundarnim pravcima na području grada.

# SNIJEG
# BIHAĆ
# PADAVINE
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