Za dodatne količine pitke vode u Gračanici izdvojeno više od 300.000 KM

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović potpisao je danas sa gradonačelnikom Gračanice Sadmirom Džebom četiri ugovora ukupne vrijednosti oko 305.000 KM za osiguranje dodatnih količina vode u više gračaničkih naselja i mjesnih zajednica.

Ulaganje sredstava

Svi projekti se odnose na vodosnabdijevanje, a predviđeni su Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2025. godini.

Prema riječima ministra Ahmetovića radi se o projektima za koje je Grad Gračanica već proveo javnu nabavku i odabrao izvođača radova. Za izgradnju distributivne mreže u naseljima Ograđenica, Delići, Devedžije i Zolje, vodovodnog sistema Lukavica u trećoj fazi namijenjen je iznos od 79.420,87 KM.

- Predmet ove faze je izgradnja distributivne mreže Delići 2 kojom se osigurava priključak za 54 nova korisnika na novoizgrađenu vodovodnu mrežu. Sredstva u iznosu od 66.261,85 KM namijenjena su za rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Donja Orahovica u 4. fazi, a riječ je o izgradnji cjevovoda sa pratećim šahtovima – naveo je Ahmetović.

Nakon izgradnje tri rezervoara, dodao je, potrebno je izgraditi cjevovode sa pratećim šahtovima kako bi se osigurale dovoljne količine vode za oko 550 korisnika u ovoj mjesnoj zajednici Donja Orahovica.

Priključenje cjevovoda

Također, pojasnio je, naselje Ibrići u MZ Malešići ima zaseban lokalni vodovod koji u sušnom periodu nema dovoljne količine vode pa je planirano priključenje distribucionog cjevovoda za napajanje rezervoara u Ibrićima na distributivni cjevovod nizvodno 330 metara od rezevoara Kamenik, preko priključnog šahta sa zatvaračima i vodomjerom.

Među danas potpisanim ugovorima je i projekat finansiranja izgradnje rezervoara Zasjeka u mjesnim zajednicama Trnovci i Džakule za što je izdvojen iznos od 119.812,00 KM. O važnosti projekata kojim se obezbjeđuje voda stanovništvu Gračanice ovom je prilikom govorio i gradonačelnik Džebo.

- Pogotovo za mjesnu zajednicu Lukavicu i mjesnu zajednicu Donja Orahovica koji su zaista dvije mjesne zajednice koje imaju uvjerljivo najviše problema u sistemskom vodosnabdijevanju. Ostale mjesne zajednice su relativno riješene - rekao je gradonačelnik Džebo napomenuvši da će rješavanje problema vodosnabdijevanja u MZ Lendići planirati u ovoj godini.

Vlada TK će putem resornog ministarstva nastaviti podržavati sve gradove i općine, rekao je ministar Ahmetović naglasivši da su za to osigurana i kreditna sredstva u iznosu od 40 miliona KM kao i godišnji prihodi od vodnih naknada u visini od 5 do 6 miliona KM.

Najavio je da će 2026. godina, što se stiče vodosnabdijevanja biti jedna izuzetno važna godina i da će gradovi i općine u TK imati na raspolaganju 45 miliona KM za vodosnabdijevanje.

Ahmetović je napomenuo da će ubrzo biti donesen program raspodjele za 2026. godinu da bi lokalne zajednice imale pravovremeno sredstva na raspolaganju, saopćeno je iz Odjela za informisanje Vlade TK.