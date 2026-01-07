Bunoza: Kovačević je faktički dokazao da su građani zapravo pripadnici konstitutivnih naroda

Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza (HDZ) osvrnuo se na platformi X na ustroj i funkcioniranje Predsjedništva BiH, naglašavajući "važnost ustavnog načela konstitutivnosti naroda".

Pozivajući se na "relevantne odluke Ustavnog suda BiH te nedavnu presudu Europskog suda za ljudska prava", Bunoza je rekao kako "zaštita interesa entiteta ne isključuje, već podrazumijeva zaštitu interesa konstitutivnih naroda i njihov legitimitet".

- Kad bi članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine štitili isključivo interese entiteta i „građana entiteta“, Predsjedništvo bi se sastojalo od dva člana, po jednog iz svakog entiteta. Međutim, omjer jedne trećine iz Republike Srpske i dvije trećine iz Federacije Bosne i Hercegovine u tijelima na državnoj razini odražava ustavno načelo konstitutivnosti naroda, koje su dužni poštovati i sami entiteti (Ustavni sud BiH, U-5/98, toč. 63., 1. srpnja 2000.).