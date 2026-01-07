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MINISTAR PRAVDE

Bunoza: Kovačević je faktički dokazao da su građani zapravo pripadnici konstitutivnih naroda

Kad bi članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine štitili isključivo interese entiteta i „građana entiteta“, Predsjedništvo bi se sastojalo od dva člana, po jednog iz svakog entiteta, rekao je

Davor Bunoza. Fena

S. S.

7.1.2026

Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza (HDZ) osvrnuo se na platformi X na ustroj i funkcioniranje Predsjedništva BiH, naglašavajući "važnost ustavnog načela konstitutivnosti naroda".

Pozivajući se na "relevantne odluke Ustavnog suda BiH te nedavnu presudu Europskog suda za ljudska prava", Bunoza je rekao kako "zaštita interesa entiteta ne isključuje, već podrazumijeva zaštitu interesa konstitutivnih naroda i njihov legitimitet".

- Kad bi članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine štitili isključivo interese entiteta i „građana entiteta“, Predsjedništvo bi se sastojalo od dva člana, po jednog iz svakog entiteta. Međutim, omjer jedne trećine iz Republike Srpske i dvije trećine iz Federacije Bosne i Hercegovine u tijelima na državnoj razini odražava ustavno načelo konstitutivnosti naroda, koje su dužni poštovati i sami entiteti (Ustavni sud BiH, U-5/98, toč. 63., 1. srpnja 2000.).

Zaštita interesa entiteta istodobno podrazumijeva i zaštitu interesa konstitutivnih naroda, kako je to izričito propisano člankom 1. stavom 2. Poslovnika o radu Predsjedništva, donesenog na temelju člana V/2 Ustava Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine naglašava da je svrha ustavnih odredbi da se Predsjedništvo sastoji od predstavnika sva tri konstitutivna naroda (AP 2678/06, tač. 22).

Da bi neko mogao štititi interese onih na koje se to odnosi, nužno je da za to posjeduje legitimitet onih čije interese zastupa (Ustavni sud BiH, U-23/14, toč. 47.–59.). U tom je kontekstu važno naglasiti da je u najnovijoj presudi Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava (S. K. protiv Bosne i Hercegovine) podnositelj zahtjeva faktički dokazao da su „građani“ zapravo pripadnici konstitutivnih naroda - naveo je.

# SLAVEN KOVAČEVIĆ
# HDZ BIH
# DAVOR BUNOZA
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