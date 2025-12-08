Bunoza: Nije tačno da uvodimo etničke kvote u VSTV, mi ih smanjujemo sa 100 posto na 20 posto

Ministar pravde BiH Davor Bunoza nakon još jedne sjednice VIjeća ministara BiH na kojoj nije usvojen dnevni red poručio je da su zakoni koji su se trebali naći na dnevnom redu važan iskorak ka ispunjavanju evropskih standarda.

- Danas nije postojao konsenzus oko dnevnog reda. Meni je doista žao, jer smatram da je zakon o VSTV-u i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudu vrlo dobar i vrlo strog propis. Ja se slažem da nije u redu da postoji država u kojoj stranac može nametnuti zakon, ali to se ne regulira zakonom o VSTV-u, već kaznenim zakonom BiH - kazao je. Istakao je da su prilikom pripreme zakona uvažili sve komentare koji su pristizali posljednjih mjeseci. - Radne grupe su radile na ovim zakonima, imali smo kontakte i sastanke sa predstavnicima Republike Srpske, Federacije, VSTV-a i međunarodne zajednice - istakao je.

Prokomentirao je i vijest koja se pojavila u medijima da novi zakon o VSTV-u nije dovoljan da ispuni evropske uslove. - Molim vas, ja to nikad nisam rekao. Jasno sam rekao da ovaj zakon predstavlja nastavak evropskog puta ako se usvoji - rekao je. Na pitanje o prijedlogu zakona koji su uputile stranke Trojke, Bunoza je kazao da se to 95 posto preklapa s njegovim prijedlogom, a nije prošao ni konsultacije.

- Ali oni nisu razgovarali s entitetima, s VSTV-om, sa pravosudnom zajednicom. Ja jesam - rekao je. Na kritike o etničkim kvotama, kazao je da u trenutno zakonu imaju 100% etničkih kvota. - Ovim zakonom, prema uputama Venecijanske komisije, smanjujemo kvote na minimalnu mjeru. Propisali smo dva kruga izbora. Ako se ne ispuni minimalna zastupljenost, aktivira se kvota od četiri mjesta. To je 20%, umjesto sadašnjih 100% - kazao je. Mišljenja je da bi se ovim zakonom smanjio politički utjecaj na pravosuđe.

- Ne postoji niti jedan zakon ni odluka bitna za europski put BiH, a da mi nismo pripremili. Ali odluke se donose konsenzusom - naglasio je. Riječi je bilo i o zakonu o osnivanju državne Agencije za oduzimanje nelegalno stečene imovine, na kojoj institira EU da se usvoji do početka februara. - Radimo, ali članovi radne skupine ponovno ne dolaze na sastanke. Moram izabrati — hoću li reći da nećemo završiti zakon ili ćemo ga završiti i poslati na mišljenja. Izabrat ću ovo drugo - rekao je.