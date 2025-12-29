Davor Bunoza, ministar pravde BiH, uoči sjednice Vijeća ministara, za "Avaz": Poboljšavamo položaj roditelja djece s poteškoćama u razvoju

U Sarajevu bi danas trebala biti održana sjednica Vijeća ministara BiH s obimnim dnevnim redom na kojem je više od 50 tačaka i 45 prijedloga programa rada institucija Vijeća ministara za 2026. godinu.

Na dnevnom redu je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BIH.

Sudske presude

- Ovim nacrtom zakona reguliramo sklapanja ugovora o djelu u institucijama BiH, pri čemu se njihovo trajanje ograničava na najviše 120 dana. Također, poboljšavamo položaj roditelja djece s poteškoćama u razvoju, posebno u pogledu prava na naknadu u punom iznosu plaće. Preciznije se uređuje i isplata naknada za vjerske blagdane. Važno je naglasiti da se ovim zakonskim rješenjem provode preporuke Ureda za reviziju, kao i relevantne sudske presude – pojasnio je za “Avaz” ministar pravde BiH Davor Bunoza.

Na dnevnom redu nema Nacrta zakona o VSTV-u i Sudu BiH, kao ni odluke o imenovanju glavnog pregovarača BIH, kao uvjeta za otvaranje pregovora o članstvu BiH u EU.

Dva zakona

Bunoza podsjeća da su nacrti ovih zakona bili na dnevnom redu Vijeća ministara BiH, a potom su, na prijedlog delegata, uvršteni na dnevni red Doma naroda PSBiH.

- Također, opozicija iz RS predložila je u Zastupničkom domu PSBiH gotovo identičan tekst Zakona o VSTV-u kao onaj koji je prethodno predložilo Ministarstvo pravde BiH. Ističem da su VSTV BiH, kao i vršilac dužnosti predsjednika Suda BiH, dali pozitivna mišljenja na ova zakonska rješenja čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH. Očekujem i nadam se da će ova dva izuzetno važna zakona biti usvojena u PSBiH početkom iduće godine, čime bi BIH nastavila svoj evropski put – ističe Bunoza.