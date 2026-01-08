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Direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković za "Avaz": Informacija o pripremi napada na granične prijelaze pokazala se kao neistinita

U skladu s procedurama poduzeli smo sve aktivnosti

Mirko Kuprešaković. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

8.1.2026

Informacija da nepoznate osobe pripremaju napade na granične prijelaze BiH, koju su bh. sigurnosnim agencijama jučer dostavile kolege iz Hrvatske, do ovog trenutka pokazala se neistinitom, potvrdio je za "Avaz" direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković. 

Granična policija BiH, u saradnji s drugim policijskim agencijama, pojačala je rad na terenu i angažirala dodatna tehnička sredstva, uz odličnu saradnju i punu podršku drugih policijskih agencija.

- U skladu s procedurama poduzeli smo sve aktivnosti na provjeravanju tačnosti navoda informacije i da li se radi o jednoj od lažnih dojava. Uporedo s naprijed navedenim provjerama poduzete su i dodatne operativno taktičke aktivnosti na terenu. 

Imamo operativnu saradnju i aktivnosti s drugim policijskim agencijama i institucijama u BiH, a o svemu je upoznat i Frontex. I dalje kontinuirano poduzimamo aktivnosti na provjeri svih navoda, ali za sada se te informacije nisu pokazale kao istinite - kazao je Kuprešaković za "Avaz".

# GRANIČNA POLICIJA BIH
# MIRKO KUPREŠAKOVIĆ
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