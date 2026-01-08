Direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković za "Avaz": Informacija o pripremi napada na granične prijelaze pokazala se kao neistinita

Informacija da nepoznate osobe pripremaju napade na granične prijelaze BiH, koju su bh. sigurnosnim agencijama jučer dostavile kolege iz Hrvatske, do ovog trenutka pokazala se neistinitom, potvrdio je za "Avaz" direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković.

Granična policija BiH, u saradnji s drugim policijskim agencijama, pojačala je rad na terenu i angažirala dodatna tehnička sredstva, uz odličnu saradnju i punu podršku drugih policijskih agencija.

- U skladu s procedurama poduzeli smo sve aktivnosti na provjeravanju tačnosti navoda informacije i da li se radi o jednoj od lažnih dojava. Uporedo s naprijed navedenim provjerama poduzete su i dodatne operativno taktičke aktivnosti na terenu.