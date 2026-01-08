Iz Hitne pomoći za "Avaz": Povećan je priliv pacijenata, svako može da padne na ledu

Snijeg koji gotovo neprestano pada od nedjelje otežao je situaciju na području cijele države, a ništa nije bolje u Kantonu Sarajevo.

Iako su brojni građani uzeli stvar u svoje ruke, pa počeli ručno lopatama čistiti snijeg, nije rijedak slučaj da su brojne dionice puteva neočišćene. Prijelomi kostiju su postali gotovo svakodnevnica.

Povrede ruku i nogu

Kako je za „Avaz“ kazao doktor specijalista urgentne medicine Kemal Kadrić, koji je uposlenik JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, i u ambulanti za povrede je povećan priliv pacijenata lokomotornog sistema, povrede ruku, nogu.

- Dolaze nam svi, svako može da padne na ledu i da se povrijedi, nema tu specifičnosti dobne skupine. Obično ako je pacijent stariji, ako ne može da dođe, ako je povreda ozbiljnija, onda dođe ekipa na teren, a obično ko može da dođe, to su mlađi pacijenti – rekao je dr. Kadrić za „Avaz“.

Virusi nisu opasni

Istakao je da kada je riječ o virusima, oni nisu opasni.

- Viroze dosta ima u gradu, povišena tjelesna temperatura, kašalj. Dominira respiratorna simptomatologija, bolovi u kostima, mišića, zglobovima. To je klasična viroza koju treba odležati, jačati imunitet, C vitamin, obarati temperaturu. Viroza se simptomatski liječi, a u slučaju da to potraje par dana, javiti se ljekaru da se urade nalazi te da se vidi ima li elemenata za antibiotski tretman i dalje – zaključio je doktor Kadrić.

Pitali smo KCUS da nam daju podatke o broju povrijeđenih otkako je Sarajevo u katastrofi, ali uprkos pokušajima da u toku jutra dobijemo odgovor, nismo ga dobili prije objave članka.