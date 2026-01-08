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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Putnici neće imati problema: Letovi na Međunarodnom aerodromu Sarajevo se odvijaju prema planu

Očekujemo da će se do kraja dana realizovati svi letovi planirani redom letenja, ističu iz press službe Aerodroma

Aviosaobraćaj na Međunarodnom aerodromu Sarajevo se odvija bez problema. MAS

Piše: Amila Ovčina

8.1.2026

Aviosaobraćaj na Međunarodnom aerodromu Sarajevo danas se odvija bez problema, potvrđeno je jutros za „Avaz“.

Stanje je redovno. Kako navode iz Aerodroma, aviosaobraćaj se danas odvija nesmetano.

- Očekujemo da će se do kraja dana realizovati svi letovi planirani redom letenja. Naša zimska služba kao i radnici koji su im pritekli u pomoć te ručno otklanjali snijeg uz rubove poletno-sletne staze, još jednom dokazuju vrhunsku spremnost i profesionalizam – ističu iz press službe Aerodroma.

Dodali su da uprkos niskim temperaturama i padavinama, sve manevarske površine su potpuno operativne, jer sigurnost odvijanja letova jeste i ostaje prioritet Međunarodnog aerodroma u Sarajevu. 

# PUTNICI
# LETOVI
# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
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