Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRŽAVA U JEDNOJ FOTOGRAFIJI

Ovo je institucija koja predstavlja BiH u svijetu: Smeće i led na ulazu u Ministarstvo vanjskih poslova

Ovdje ulaze diplomati, strani zvaničnici, delegacije, ambasadori

Ulaz u Ministarstvo vanjskih poslovac. Avaz

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

8.1.2026

Na fotografiji je ulaz u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine - i teško je zamisliti bolju metaforu stanja bh. države.

Snijeg i led ispred stepenica nisu samo komunalni propust, već simbol institucionalne zapuštenosti. Ulaz u jednu od ključnih državnih institucija, koja bi trebala predstavljati Bosnu i Hercegovinu prema svijetu, izgleda kao da je prepušten stihiji: nepočisćeno, klizavo, s vrećama otpada naguranim tik uz stepenice. Kao da se niko ne pita ko ovdje dolazi, šta vidi i kakvu sliku nosi sa sobom.

Ovdje ne ulaze samo uposlenici. Ovdje dolaze diplomati, strani zvaničnici, delegacije, ambasadori. Ulaze ljudi koji o ovoj zemlji odlučuju, pišu izvještaje, formiraju stavove. A dočekuje ih prizor nemara, improvizacije i potpunog odsustva osjećaja odgovornosti.

Zastave unutar zgrade stoje uspravno, ali je ulaz ispred njih zapušten. Država koja se voli pozivati na dostojanstvo, suverenitet i međunarodni ugled, nije u stanju očistiti vlastiti prag. To nije pitanje estetike, već elementarne funkcionalnosti i poštovanja - prema sebi i prema drugima.

Možda će funkcioneri u KS i za ovaj sramotan prizor optužiti građane da su odgovorni?

. Vanjska politika počinje upravo ovdje – na stepenicama. A one su, kao što se vidi, zaleđene.

# MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
# BOSNA I HERCEGOVINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (26)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.