Supruga Hakije Turajlića: Njegovo ime još nije zaboravljeno, nadam se da će se istražiti njegovo ubistvo

Tim povodom, članovi njegove porodice, predstavnici Energoinvesta, prijatelji i građani obišli su mezar rahmetli Hakije Turajlića u haremu Alipašine džamije, kao i mjesto njegovog ubistva u Kasindolskoj ulici. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe odata je počast čovjeku koji je dao nemjerljiv doprinos ekonomskom i političkom razvoju Bosne i Hercegovine.

- Veliko hvala što ste došli da obilježite 33 godine od ubistva vašeg i našeg Hakije. Posebnu zahvalnost dugujem Energoinvestu koji sve ove godine obilježava Hakijinu godišnjicu, s ciljem da Hakijino ime, djela i ubistvo otkine od zaborava. Vi koji ste se okupili danas našoj porodici na neki način dajete nadu da će nadležne institucije primjetiti da Hakijino ime još uvijek živi, da nije zaboravljeno, nadu da će otvoriti fajl, istražiti Hakijino ubistvo i isto procesuirati. Nada nikada ne umire, ali kako vrijeme ide i prolazi, ja starim, sa 77 godina, bojim se da ću ovaj teret neistraženog ubistva ostaviti Hakijinoj i mojoj djeci - rekla je ovom prilikom Jasmina Turajlić, supruga rahmetli Hakije Turajlića.

Hakija Turajlić je u Energoinvestu proveo tri decenije, tokom perioda koji se smatra najuspješnijim u historiji ove kompanije. Značajan dio karijere proveo je u Iraku, gdje je Energoinvest realizirao prve velike projekte vezane za isporuku opreme i izgradnju dalekovoda na jugu zemlje. Po povratku krajem šezdesetih godina, imenovan je za direktora Inženjeringa za elektroopremu, sektora sa oko 1.200 zaposlenih koji je obuhvatao više organizacionih jedinica. U to vrijeme, Energoinvest je svoje proizvode i usluge plasirao u više od 60 zemalja svijeta, uz stalna predstavništva u tridesetak država. Godine 1977. postaje direktor Energokomerca, najmlađi na tom nivou u preduzeću, a tu funkciju obavlja do svoje smrti. U junu 1992. imenovan je za potpredsjednika Vlade RBiH, s posebnim fokusom na ekonomsku politiku države.