Supruga Hakije Turajlića: Njegovo ime još nije zaboravljeno, nadam se da će se istražiti njegovo ubistvo

U Sarajevu je obilježena godišnjica ubistva Hakije Turajlića, potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine i jednog od najznačajnijih rukovodilaca kompanije Energoinvest d.d. Sarajevo.
Tim povodom, članovi njegove porodice, predstavnici Energoinvesta, prijatelji i građani obišli su mezar rahmetli Hakije Turajlića u haremu Alipašine džamije, kao i mjesto njegovog ubistva u Kasindolskoj ulici. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe odata je počast čovjeku koji je dao nemjerljiv doprinos ekonomskom i političkom razvoju Bosne i Hercegovine.
- Veliko hvala što ste došli da obilježite 33 godine od ubistva vašeg i našeg Hakije. Posebnu zahvalnost dugujem Energoinvestu koji sve ove godine obilježava Hakijinu godišnjicu, s ciljem da Hakijino ime, djela i ubistvo otkine od zaborava. Vi koji ste se okupili danas našoj porodici na neki način dajete nadu da će nadležne institucije primjetiti da Hakijino ime još uvijek živi, da nije zaboravljeno, nadu da će otvoriti fajl, istražiti Hakijino ubistvo i isto procesuirati. Nada nikada ne umire, ali kako vrijeme ide i prolazi, ja starim, sa 77 godina, bojim se da ću ovaj teret neistraženog ubistva ostaviti Hakijinoj i mojoj djeci - rekla je ovom prilikom Jasmina Turajlić, supruga rahmetli Hakije Turajlića.
Hakija Turajlić je u Energoinvestu proveo tri decenije, tokom perioda koji se smatra najuspješnijim u historiji ove kompanije. Značajan dio karijere proveo je u Iraku, gdje je Energoinvest realizirao prve velike projekte vezane za isporuku opreme i izgradnju dalekovoda na jugu zemlje. Po povratku krajem šezdesetih godina, imenovan je za direktora Inženjeringa za elektroopremu, sektora sa oko 1.200 zaposlenih koji je obuhvatao više organizacionih jedinica. U to vrijeme, Energoinvest je svoje proizvode i usluge plasirao u više od 60 zemalja svijeta, uz stalna predstavništva u tridesetak država. Godine 1977. postaje direktor Energokomerca, najmlađi na tom nivou u preduzeću, a tu funkciju obavlja do svoje smrti. U junu 1992. imenovan je za potpredsjednika Vlade RBiH, s posebnim fokusom na ekonomsku politiku države.
- Obilježavamo 33 godine od atentata na našeg Hakiju i neko ko pripada mlađoj generaciji imam posebne emocije generalno prema svim ljudima koji su dali svoj doprinos za našu domovinu. Hakija je dao ono najviše, dao je svoj život, ali i napravio vječnu obavezu za sve nas koji volimo našu domovinu da nastavimo njegovim putem i gradimo je iskreno i to na način na koji bi on bio ponosan. Ove godine Energoinvest će zabilježiti najbolje rezultate u posljednjih nekoliko decenija, a pokazali smo da jak Energoinvest gradi društvo i jaku Bosnu i Hercegovinu u cjelini - izjavio je Mirza Ustamujić, direktor kompanije Energoinvest.
Za izuzetan doprinos privredi, Turajlić je 1979. godine nagrađen 27-julskom nagradom Bosne i Hercegovine, tada najvišim republičkim priznanjem. Posthumno je odlikovan Ordenom Zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem 1996. godine, dok mu je 2001. dodijeljena Zlatna statua Energoinvesta. Među brojnim priznanjima su i Plaketa sa zlatnim ljiljanom (2010), Povelja zahvalnosti ZIPS-a (1993), te nagrada za životno djelo BH komiteta CIGRA-e, uručena 2019. godine.
Jedna ulica na Dobrinji nosi njegovo ime, a prošle godine održan je 32. Međunarodni memorijalni bokserski turnir “Hakija Turajlić“.