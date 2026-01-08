U BiH isporučene određene serije formula za dojenčad iz Nizozemske u kojima je otkriven cereulid

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obaviještena je, putem Sistema brzog uzbunjvanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), da se Bosna i Hercegovina nalazi na listi zemalja u koje su isporučene određene serije formula za dojenčad podrijetlom iz Nizozemske u kojima je utvrđena prisutnost cereulida, toksina kojega proizvodi patogena bakterija Bacillus cereus.

Iz Agencije navode da je u toku prikupljanje podataka o distribuciji spornih serija proizvoda, a prema trenutačno dostupnim informacijama, radi se o proizvodima sa sljedećim podacima:

Naziv proizvoda na oznaci: Infant formula/formula za dojenčad

Kategorija: dijetetska hrana/dodaci prehrani/hrana obogaćenog sastava

Brand: Nestlè – NIDINA OPTIPRO 1 (800g) (proizvod analiziran u IT)

Pakiranje: kutije

Rok trajanja: 31.10.2027. (za proizvod analiziran u IT)

Lotovi: 52850346AD; 51520346AE; 52860346BB; 52900346AB

Proizvođač u EU: Nestlé Nederland BV, Laan 110, 8071 Nunspeet, Netherlands

Zastupnik za Nestle u BiH: Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo

Opasnost: patogeni mikroorganizam Bacillus cereus

Rizik: potencijalno ozbiljan

Utjecaj: na ljudsko zdravlje

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je sve raspoložive informacije na daljnje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima.

Prethodno je Agencija, na temelju informacije koju je objavilo poduzeće Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo, obavijestila o dobrovoljnom opozivu pojedinih serija NAN formula za dojenčad.