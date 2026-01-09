Ramiz Salkić: "Zaustavili su se, ali nisu zaboravili cilj i čekaju pravi momenat"

Obilježavanje 9. januara kao "dana RS", uprkos presudama Ustavnog suda BiH, ponovo je izazvalo oštre reakcije u javnosti. Zastupnik u NSRS Ramiz Salkić upozorava da se radi o kontinuitetu politike koja negira zločine i proizvodi strah, te da institucije, prije svega Tužilaštvo BiH, ne daju nikakav odgovor. Poručuje da se time učvršćuje osjećaj nekažnjivosti i ohrabruju organizatori provokacija.
Vjekovna težnja
U entitetu RS i ove godine 9. januar obilježen je kao "dan RS", iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine taj datum proglasio neustavnim. Ramiz Salkić je, gostujući u emisiji “7Plus” Hayat televizije, rekao da je riječ o nastavku politike čiji su ciljevi, kako tvrdi, odavno poznati.
- Vjekovna težnja da se Bošnjaci istrijebe s ovih prostora. Jasne su namjere, ciljevi su jasni, oni su nepromijenjeni - kazao je Salkić.
Dodao je da je dovoljno pogledati sudbine ljudi koji su 9. januara 1992. godine, kako je naveo, obznanili krvavi plan.
- Kada pogledamo sudbine ljudi koji su 9. januara 1992. obznanili svoj krvavi plan, svi su ratni zločinci, a danas se ponovo slavio rezultat tog plana - rekao je.
Prema njegovim riječima, čitav sistem učestvuje u širenju laži i obmana.
- Cijeli sistem je uključen u širenje laži i dezinformacija i obmanjivanje vlastitog naroda. Srpska pravoslavna crkva, obrazovni proces, medijske kuće i vlast. Ubijedili su vlastiti narod da su osuđenici njihovi heroji - kazao je Salkić.
Ističe da se i ranije, kao i danas, radilo na potkopavanju države.
- Jesu se zaustavili, ali nisu zaboravili šta im je cilj. Čekat će momenat da to realiziraju. Moramo biti toga svjesni - dodao je.
Tužilaštvo BiH bez reakcije
Salkić smatra da se sve to radi kroz minimiziranje zločina, negiranje broja žrtava i sudskih presuda, te veličanje ratnih zločinaca, što kod preživjelih stvara osjećaj straha, nesigurnosti i nepovjerenja.
Posebno je kritikovao rad pravosudnih institucija, a prije svega Tužilaštvo BiH.
- Tužilaštvo je najslabija karika u pravosudnom stubu vlasti. Osjećaj nekažnjenosti kod organizatora ih stimuliše i podstiče da rade ovo što rade - poručio je.
Dodaje da je neophodan jasan institucionalni odgovor na obilježavanje 9. januara.
- Odgovarajući institucionalni odgovor se mora napraviti. Jedan od njih mogao bi biti da se taj dan iskoristi za različite skupove i sadržaje na kojima će se govoriti o posljedicama odluka tog 9. januara - zaključio je Salkić.