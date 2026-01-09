Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEUSTAVNI "DAN RS"

Ramiz Salkić: "Zaustavili su se, ali nisu zaboravili cilj i čekaju pravi momenat"

Vjekovna težnja da se Bošnjaci istrijebe s ovih prostora. Jasne su namjere, ciljevi su jasni, oni su nepromijenjeni, kazao je

Ramiz Salkić. Fena

M. Až.

9.1.2026

Obilježavanje 9. januara kao "dana RS", uprkos presudama Ustavnog suda BiH, ponovo je izazvalo oštre reakcije u javnosti. Zastupnik u NSRS Ramiz Salkić upozorava da se radi o kontinuitetu politike koja negira zločine i proizvodi strah, te da institucije, prije svega Tužilaštvo BiH, ne daju nikakav odgovor. Poručuje da se time učvršćuje osjećaj nekažnjivosti i ohrabruju organizatori provokacija.

Vjekovna težnja

U entitetu RS i ove godine 9. januar obilježen je kao "dan RS", iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine taj datum proglasio neustavnim. Ramiz Salkić je, gostujući u emisiji “7Plus” Hayat televizije, rekao da je riječ o nastavku politike čiji su ciljevi, kako tvrdi, odavno poznati.

- Vjekovna težnja da se Bošnjaci istrijebe s ovih prostora. Jasne su namjere, ciljevi su jasni, oni su nepromijenjeni - kazao je Salkić.

Dodao je da je dovoljno pogledati sudbine ljudi koji su 9. januara 1992. godine, kako je naveo, obznanili krvavi plan.

- Kada pogledamo sudbine ljudi koji su 9. januara 1992. obznanili svoj krvavi plan, svi su ratni zločinci, a danas se ponovo slavio rezultat tog plana - rekao je.

Prema njegovim riječima, čitav sistem učestvuje u širenju laži i obmana.

- Cijeli sistem je uključen u širenje laži i dezinformacija i obmanjivanje vlastitog naroda. Srpska pravoslavna crkva, obrazovni proces, medijske kuće i vlast. Ubijedili su vlastiti narod da su osuđenici njihovi heroji - kazao je Salkić.

Ističe da se i ranije, kao i danas, radilo na potkopavanju države.

- Jesu se zaustavili, ali nisu zaboravili šta im je cilj. Čekat će momenat da to realiziraju. Moramo biti toga svjesni - dodao je.

Tužilaštvo BiH bez reakcije

Salkić smatra da se sve to radi kroz minimiziranje zločina, negiranje broja žrtava i sudskih presuda, te veličanje ratnih zločinaca, što kod preživjelih stvara osjećaj straha, nesigurnosti i nepovjerenja.

Posebno je kritikovao rad pravosudnih institucija, a prije svega Tužilaštvo BiH.

- Tužilaštvo je najslabija karika u pravosudnom stubu vlasti. Osjećaj nekažnjenosti kod organizatora ih stimuliše i podstiče da rade ovo što rade - poručio je.

Dodaje da je neophodan jasan institucionalni odgovor na obilježavanje 9. januara.

- Odgovarajući institucionalni odgovor se mora napraviti. Jedan od njih mogao bi biti da se taj dan iskoristi za različite skupove i sadržaje na kojima će se govoriti o posljedicama odluka tog 9. januara - zaključio je Salkić.

# RAMIZ SALKIĆ
# NEUSTAVNI DAN RS
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (30)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.