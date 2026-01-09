Ramiz Salkić: "Zaustavili su se, ali nisu zaboravili cilj i čekaju pravi momenat"

Obilježavanje 9. januara kao "dana RS", uprkos presudama Ustavnog suda BiH, ponovo je izazvalo oštre reakcije u javnosti. Zastupnik u NSRS Ramiz Salkić upozorava da se radi o kontinuitetu politike koja negira zločine i proizvodi strah, te da institucije, prije svega Tužilaštvo BiH, ne daju nikakav odgovor. Poručuje da se time učvršćuje osjećaj nekažnjivosti i ohrabruju organizatori provokacija. Vjekovna težnja U entitetu RS i ove godine 9. januar obilježen je kao "dan RS", iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine taj datum proglasio neustavnim. Ramiz Salkić je, gostujući u emisiji “7Plus” Hayat televizije, rekao da je riječ o nastavku politike čiji su ciljevi, kako tvrdi, odavno poznati.

- Vjekovna težnja da se Bošnjaci istrijebe s ovih prostora. Jasne su namjere, ciljevi su jasni, oni su nepromijenjeni - kazao je Salkić. Dodao je da je dovoljno pogledati sudbine ljudi koji su 9. januara 1992. godine, kako je naveo, obznanili krvavi plan. - Kada pogledamo sudbine ljudi koji su 9. januara 1992. obznanili svoj krvavi plan, svi su ratni zločinci, a danas se ponovo slavio rezultat tog plana - rekao je. Prema njegovim riječima, čitav sistem učestvuje u širenju laži i obmana.