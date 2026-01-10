U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Nikad više para, a život nikad teži

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Nikad više para, a život nikad teži.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH u 2025. godini prikupila je najveći iznos indirektnih poreza od osnivanja ove institucije. Poreski obveznici su u prošloj godini uplatili čak 12,17 milijardi KM, što je za 633 miliona više nego godinu ranije.

Dok zbog stalnih poskupljenja građani izdašno pune budžete svih nivoa vlasti, logično pitanje je gdje završavaju te milijarde i zašto njihova svakodnevica nije bar malo lakša.

Trojki u KS prijete masovne tužbe? Građani mogu tražiti naknadu štete ukoliko su zadobili lomove na ledu.

Istražili smo ko su "motociklisti" bliski Putinu, a koji su viđeni u Banjoj Luci.

Spor oko Vlade RS stvorio problem na svim nivoima: Kako šutnja Ustavnog suda drži BiH taocem.

Saznajte ko su kandidati za najjaču poziciju na izborima u oktobru.

Naši reporteri su posjetili Bjelašnicu i saznali zašto je i dalje magnet za skijaše.

Jedan od pljačkaša zlatare u Kalesiji još uvijek nije uhvaćen. Pripadnici uprave policije vrše istragu, potvrđeno je za "Avaz".

Armin Kržalić za "Dnevni avaz" je govorio o oduzimanju dozvole BNT-a za proizvodnju dronova. Ističe da je kriva kompanija, ali da su postojale i blaže mjere.

Grad koji je prestao funkcionirati: Pored snijega, Sarajevo je prekriveno i smećem.

Demonstranti u SAD se sukobili s policijom nakon ubistva žene. Na stranama globusa saznajte kako je smrt Rene Nikol Gud zapalila SAD.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Analiziramo zašto se problemi s vodom ponavljaju uprkos milionima donacija.

Donosimo vam reakcije nakon uklanjanja venecuelanskog predsjednika Madura.

Čitajte i o velikim protestima u Iranu koji su stavili Islamsku republiku pred najozbiljniji izazov.

Donosimo vam i razgovor sa Adisom Žigom autorom knjige "Prazan omot od čokolade" koja govori o životu djeteta u ratu u BiH.

Pročitajte i analizu o napretku Zmajeva i o temeljima za novi početak.

Donosimo i intervju s Almom Kamerić, jednim od najprepoznatljivijih imena bh. ženskog fudbala.

Iva Prgić za "Avaz" govori o svom putu ka profesionalnoj sceni kroz mjuzikl "Sarajevo, moje drago".

Pročitajte i kolumnu Mufida Garibije: Sarajevske zime: zemharije.

Na sportskim stranama čitajte o Zmajevima u zimskom prijelaznom roku.

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