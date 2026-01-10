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DUBOK TRAG

Bihać se oprostio od prim. dr. Bekira Tatlića, ljekara koji je operirao pod granatama

Odlaskom dr. Tatlića, Bihać je izgubio čovjeka čije je ime trajno vezano za najteže, ali i najsvjetlije stranice svoje savremene historije

Prim. dr. Bekir Tatlić. Fena

FENA

10.1.2026

Smrt prim. dr. Bekira Beke Tatlića, uglednog bihaćkog ljekara i specijaliste torakalne hirurgije, ostavila je dubok trag u lokalnoj zajednici, ali i među generacijom medicinara koja je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu nosila teret spašavanja života u gotovo nemogućim uslovima. Odlaskom dr. Tatlića, Bihać je izgubio čovjeka čije je ime trajno vezano za najteže, ali i najsvjetlije stranice svoje savremene historije.

Član ratne bolnice 

Kao dugogodišnji član ratne bolnice u Bihaću, Tatlić bio je dio medicinskog tima koji je od 1992. do 1995. godine radio u potpunoj izolaciji grada, bez osnovnih sredstava za rad, često bez struje, vode, lijekova i savremene opreme. U takvim okolnostima ljekari i medicinsko osoblje radili su danonoćno, nerijetko i po 24 sata bez prekida, zbrinjavajući ranjene i teško oboljele pod stalnim granatiranjem.

U tom periodu u bihaćkoj bolnici djelovao je tim od 11 specijalista, tri specijalizanta i jednog sekundarca. U specijalističkim ambulantama liječeno je gotovo 19.000 pacijenata, dok je kroz prijem prošlo više od 36.000 ranjenih i oboljelih. Izvedeno je više od 9.600 velikih operativnih zahvata. Tatlić bio je jedan od onih koji su, uprkos svakodnevnoj opasnosti, ostali uz pacijente i uz svoj grad, zbog čega su on i njegove kolege s pravom nazvani „herojima u bijelom“.

Izuzetan doprinos

Za izuzetan doprinos tokom rata, ljekarima Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, među kojima je bio i dr. Tatlić, dodijeljena je Nagrada 26. februar, kao priznanje za hrabrost, stručnost i humanost iskazanu u najtežim trenucima.

Osim po profesionalnoj izvrsnosti, sugrađani će ga pamtiti i po skromnosti i tišini s kojom je obavljao svoj posao. Kako ističu njegovi prijatelji i saradnici, malo je govorio, a mnogo radio i iskreno volio svoj Bihać. Bio je i gradski vijećnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, uvijek vezan za gradske teme i probleme, te veliki navijač i zaljubljenik u NK Jedinstvo. Slobodno vrijeme rado je provodio uz partiju šesbeša kod Muje Bejzinog, gdje je, kako kažu, jednako cijenio druženje kao i samu igru.

Prim. dr. Bekir Tatlić ostat će upamćen ne samo kao vrhunski stručnjak, već i kao čovjek koji je u presudnim godinama pokazao šta znače odgovornost prema profesiji, solidarnost s pacijentima i odanost vlastitom gradu. Njegovo ime ostat će trajno upisano u kolektivno sjećanje Bihaća.

# BIHAĆ
# SMRT
# LJEKAR
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