Bihać se oprostio od prim. dr. Bekira Tatlića, ljekara koji je operirao pod granatama

Smrt prim. dr. Bekira Beke Tatlića, uglednog bihaćkog ljekara i specijaliste torakalne hirurgije, ostavila je dubok trag u lokalnoj zajednici, ali i među generacijom medicinara koja je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu nosila teret spašavanja života u gotovo nemogućim uslovima. Odlaskom dr. Tatlića, Bihać je izgubio čovjeka čije je ime trajno vezano za najteže, ali i najsvjetlije stranice svoje savremene historije.

Član ratne bolnice

Kao dugogodišnji član ratne bolnice u Bihaću, Tatlić bio je dio medicinskog tima koji je od 1992. do 1995. godine radio u potpunoj izolaciji grada, bez osnovnih sredstava za rad, često bez struje, vode, lijekova i savremene opreme. U takvim okolnostima ljekari i medicinsko osoblje radili su danonoćno, nerijetko i po 24 sata bez prekida, zbrinjavajući ranjene i teško oboljele pod stalnim granatiranjem.

U tom periodu u bihaćkoj bolnici djelovao je tim od 11 specijalista, tri specijalizanta i jednog sekundarca. U specijalističkim ambulantama liječeno je gotovo 19.000 pacijenata, dok je kroz prijem prošlo više od 36.000 ranjenih i oboljelih. Izvedeno je više od 9.600 velikih operativnih zahvata. Tatlić bio je jedan od onih koji su, uprkos svakodnevnoj opasnosti, ostali uz pacijente i uz svoj grad, zbog čega su on i njegove kolege s pravom nazvani „herojima u bijelom“.

Izuzetan doprinos

Za izuzetan doprinos tokom rata, ljekarima Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, među kojima je bio i dr. Tatlić, dodijeljena je Nagrada 26. februar, kao priznanje za hrabrost, stručnost i humanost iskazanu u najtežim trenucima.

Osim po profesionalnoj izvrsnosti, sugrađani će ga pamtiti i po skromnosti i tišini s kojom je obavljao svoj posao. Kako ističu njegovi prijatelji i saradnici, malo je govorio, a mnogo radio i iskreno volio svoj Bihać. Bio je i gradski vijećnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, uvijek vezan za gradske teme i probleme, te veliki navijač i zaljubljenik u NK Jedinstvo. Slobodno vrijeme rado je provodio uz partiju šesbeša kod Muje Bejzinog, gdje je, kako kažu, jednako cijenio druženje kao i samu igru.

Prim. dr. Bekir Tatlić ostat će upamćen ne samo kao vrhunski stručnjak, već i kao čovjek koji je u presudnim godinama pokazao šta znače odgovornost prema profesiji, solidarnost s pacijentima i odanost vlastitom gradu. Njegovo ime ostat će trajno upisano u kolektivno sjećanje Bihaća.