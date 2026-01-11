Izjava Heleza o ukidanju entiteta izazvala burne reakcije, Trivić: Neka smanji alkohol

Ministar odbrane BiH Zukan Helez prije dva dana je na društvenim mrežama komentirao obilježavanje neustavnog "dana RS", a između ostalog je poručio da je došlo vrijeme da se započne rasprava o ukidanju entiteta.

To je izazvalo oštre reakcije zvaničnika u RS, koji su se obrušili na njega.

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, za Srpskainfo kaže da ovakve izjave služe dijelu bošnjačkog političkog establišmenta da pokupi koji poen kod svog biračkog tijela, “iako znaju da nemaju nikakvo ustavno, pravno i političko utemeljenje”.