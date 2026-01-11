Izjava Heleza o ukidanju entiteta izazvala burne reakcije, Trivić: Neka smanji alkohol

Ministar odbrane BiH Zukan Helez prije dva dana je na društvenim mrežama komentirao obilježavanje neustavnog "dana RS", a između ostalog je poručio da je došlo vrijeme da se započne rasprava o ukidanju entiteta.
To je izazvalo oštre reakcije zvaničnika u RS, koji su se obrušili na njega.
Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, za Srpskainfo kaže da ovakve izjave služe dijelu bošnjačkog političkog establišmenta da pokupi koji poen kod svog biračkog tijela, “iako znaju da nemaju nikakvo ustavno, pravno i političko utemeljenje”.
– S druge strane, one koriste i Dodiku i njegovoj retorici, da kaže: evo ovi u Sarajevu hoće da nas ukinu. Ti u Sarajevu ne mogu da ukinu Republiku Srpsku. Iza Dejtonskog sporazuma stoji Srbija kao potpisnik i garant postojanja Republike Srpske. Iza Dejtonskog sporazuma stoje i sve velike svjetske sile od Sjedinjenih Američkih Država do Rusije – rekla je Trivić.
Opasnost za Republiku Srpsku je, nastavlja ona, to što je naroda sve manje, što je ekonomija krhka, što su sela pusta, što je vlast razorila energetski sektor u vremenima kada se vode svjetski ratovi za energente i što su gotova sva javna preduzeća u hroničnim minusima i problemima.
- To je suštinska opasnost za Republiku Srpsku, a Zukan Helezu poručujem da smanji alkoholne proizvode u danima oko našeg Dana RS. Mi Dan RS slavimo i slavit ćemo ko god da bude vlast u RS – rekla je Trivić.