Haos u Zvorniku: Veća količina kamenja se obrušila na benzinsku pumpu

U naselju Meterize kod Zvornika, uz magistralni put Zvornik-Bijeljina, velika količina kamenja obrušila se na benzinsku pumpu, ali srećom, niko nije povrijeđen.
Milan Stokić, vlasnik poslovnog prostora smještenog preko puta pumpe, kazao je da je najvjerovatniji uzrok ovog odrona česta promjena dnevnih temperatura nakon obilnih padavina.
- Prvo je padao veliki snijeg, a potom je bilo i kiše. Temperatura je tokom noći i jutara bila veoma niska – do minus deveti stepeni Celzijusovih dok bi dnevna bila iznad nule, što je uticalo na nestabilnost sastava brda čija se kosine spušta do pumpe – naveo je Stokić.
Naglašavajući da je zaštitna metalna mreža popustila pod težinom kamenja, on je istakao da je sreća što se veći dio kamenja sručio pored pumpe, iako je manja količina ipak pogodila i oštetila dio pumpe.