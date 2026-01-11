Haos u Zvorniku: Veća količina kamenja se obrušila na benzinsku pumpu

U naselju Meterize kod Zvornika, uz magistralni put Zvornik-Bijeljina, velika količina kamenja obrušila se na benzinsku pumpu, ali srećom, niko nije povrijeđen.

Milan Stokić, vlasnik poslovnog prostora smještenog preko puta pumpe, kazao je da je najvjerovatniji uzrok ovog odrona česta promjena dnevnih temperatura nakon obilnih padavina.