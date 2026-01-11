Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIVŠI GRADONAČELNIK

Safet Oručević: Spriječena katastrofa u Mostaru koja je prošla neopaženo

Upozorio je da se tim povodom nisu oglasile vlasti Grada Mostara, niti Hercegovačko-neretvanskog kantona

Safet Oručević. Facebook

M. Až.

11.1.2026

Nekadašnji gradonačelnik Mostara Safet Oručević poručio je da je spriječena ozbiljna katastrofa u Mostaru i Metkoviću, ali da je ta informacija prošla gotovo neopaženo u javnosti.

Kako je naveo, Elektroprivreda BiH je saopćila da su hidroelektrane na rijeci Neretvi spriječile katastrofalne poplave u Mostaru i Metkoviću, te je istakao da je ta informacija tačna.

- Vijest da je Elektroprivreda BiH saopćila kako su hidroelektrane na Neretvi spriječile katastrofalne poplave u Mostaru i Metkoviću prošla je gotovo neopaženo. A ta vijest je – tačna. Katastrofa je spriječena - objavio je Oručević.

Upozorio je da se tim povodom nisu oglasile vlasti Grada Mostara, niti Hercegovačko-neretvanskog kantona.

- Zato ovo pišem makar u ime onih koji su u prošlosti dva puta bili poplavljeni. Izražavam iskrenu zahvalnost dispečerima i ljudima u sistemu koji su svojim pravovremenim i profesionalnim odlukama spriječili novu katastrofu u gradu i dolini Neretve - poručio je Oručević.

Katastrofa iz 1999.

Podsjetio je da je Mostar 1999. godine doživio tešku katastrofu usljed nekontrolisanog plavnog vala, za koji je, kako navodi, odgovornost snosila tadašnja uprava Elektroprivrede BiH, dok se sličan, ali blaži slučaj desio i 1997. godine.

- U samo nekoliko minuta bujica je dodatno razrušila već razoreni grad. Nastala je ogromna materijalna šteta, a veliki broj građana koji su živjeli uz Neretvu ostao je bez osnovnih uslova za život. Tada smo išli kod oholog i bezobraznog direktora Elektroprivrede BiH Mehe Obradovića i premijera Edhema Bičakčića, tražeći samo 500.000 KM pomoći za te porodice. Odbijeni smo, bez imalo empatije - naveo je Oručević.

Pogrešne odluke

Dodao je da su nakon toga uslijedile oštre, ali bezuspješne reakcije političkih struktura i boračkih organizacija.

- Nakon toga, tadašnja vlada (Bičakčić–Čović) nanijela je Mostaru dodatne dugoročne štete: odbijen je međunarodni plan za uređenje Centralne zone grada, čije posljedice i danas osjećamo. Aluminijskom kombinatu je data podrška za razvoj i energija, suprotno našim zahtjevima da se uz to zaposli dio prognanih radnika i da se ispita vlasnička struktura. Bilo je previše pogrešnih odluka na štetu herojskog Mostara", istakao je Oručević.

Stoga, stava je da "jedna spriječena katastrofa zaslužuje riječi pohvale i sve čestitke".

# POPLAVE
# SAFET ORUČEVIĆ
# ELEKTROPRIVREDA BIH
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.