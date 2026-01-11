Safet Oručević: Spriječena katastrofa u Mostaru koja je prošla neopaženo

Nekadašnji gradonačelnik Mostara Safet Oručević poručio je da je spriječena ozbiljna katastrofa u Mostaru i Metkoviću, ali da je ta informacija prošla gotovo neopaženo u javnosti.

Kako je naveo, Elektroprivreda BiH je saopćila da su hidroelektrane na rijeci Neretvi spriječile katastrofalne poplave u Mostaru i Metkoviću, te je istakao da je ta informacija tačna.

- Vijest da je Elektroprivreda BiH saopćila kako su hidroelektrane na Neretvi spriječile katastrofalne poplave u Mostaru i Metkoviću prošla je gotovo neopaženo. A ta vijest je – tačna. Katastrofa je spriječena - objavio je Oručević.

Upozorio je da se tim povodom nisu oglasile vlasti Grada Mostara, niti Hercegovačko-neretvanskog kantona.

- Zato ovo pišem makar u ime onih koji su u prošlosti dva puta bili poplavljeni. Izražavam iskrenu zahvalnost dispečerima i ljudima u sistemu koji su svojim pravovremenim i profesionalnim odlukama spriječili novu katastrofu u gradu i dolini Neretve - poručio je Oručević.

Katastrofa iz 1999.

Podsjetio je da je Mostar 1999. godine doživio tešku katastrofu usljed nekontrolisanog plavnog vala, za koji je, kako navodi, odgovornost snosila tadašnja uprava Elektroprivrede BiH, dok se sličan, ali blaži slučaj desio i 1997. godine.