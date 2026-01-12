Općina Centar i KULT: Predstavljena Povelja o poštivanju ljudskih prava u poslovanju

Općina Centar Sarajevo i Institut za razvoj mladih KULT danas su organizirali konferenciju posvećenu poštivanju ljudskih prava u poslovanju – temi koja sve manje ostaje apstraktan koncept, a sve više postaje konkretna društvena i poslovna odgovornost.

Ljudska prava

Cilj konferencije bio je unaprijediti poštivanje ljudskih prava u poslovnom sektoru te potaknuti razvoj društveno odgovornog i inkluzivnog poslovnog okruženja.

Tom prilikom, predstavljena je Povelja o poštivanju ljudskih prava u poslovanju, dokument koji se odnosi na dostojanstvo zaposlenih, sigurne i pravedne uslove rada, jednake mogućnosti, kao i jačanje partnerstva između javnog sektora, poslovne zajednice i civilnog društva.

Načelnik Općine Centar Sarajevo Srđan Mandić dao je snažnu podršku Povelji, ističući da lokalna vlast ima važnu ulogu u promociji odgovornog poslovanja.

- Ekonomski razvoj i ljudska prava idu ruku pod ruku. Povelja ne predstavlja samo formalnu obavezu, već jasnu poruku o vrijednostima koje dijelimo i društvu koje želimo graditi - poručio je Mandić.

Naglasio je da su ljudska prava univerzalna i da moraju biti sastavni dio svakog poslovnog procesa i odluke.

- Potpisivanjem Povelje obavezujemo se na poštivanje dostojanstva svakog pojedinca, jednake mogućnosti, sprečavanje diskriminacije i zaštitu prava radnika. Ova povelja nije kraj, već početak promjene prakse - zaključio je Mandić.

Evropska unija kroz ovaj projekat pružila je snažnu podršku razvoju standarda ljudskih prava u poslovanju u Bosni i Hercegovini, u skladu s evropskim i međunarodnim principima. Predstavnik Delegacije EU u BiH Alessandro De Giacomo pohvalio je potpisnike Povelje, kao primjer dobre prakse.



