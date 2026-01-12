Općina Centar i KULT: Predstavljena Povelja o poštivanju ljudskih prava u poslovanju

Općina Centar Sarajevo i Institut za razvoj mladih KULT danas su organizirali konferenciju posvećenu poštivanju ljudskih prava u poslovanju – temi koja sve manje ostaje apstraktan koncept, a sve više postaje konkretna društvena i poslovna odgovornost.
Ljudska prava
Cilj konferencije bio je unaprijediti poštivanje ljudskih prava u poslovnom sektoru te potaknuti razvoj društveno odgovornog i inkluzivnog poslovnog okruženja.
Tom prilikom, predstavljena je Povelja o poštivanju ljudskih prava u poslovanju, dokument koji se odnosi na dostojanstvo zaposlenih, sigurne i pravedne uslove rada, jednake mogućnosti, kao i jačanje partnerstva između javnog sektora, poslovne zajednice i civilnog društva.
Načelnik Općine Centar Sarajevo Srđan Mandić dao je snažnu podršku Povelji, ističući da lokalna vlast ima važnu ulogu u promociji odgovornog poslovanja.
- Ekonomski razvoj i ljudska prava idu ruku pod ruku. Povelja ne predstavlja samo formalnu obavezu, već jasnu poruku o vrijednostima koje dijelimo i društvu koje želimo graditi - poručio je Mandić.
Naglasio je da su ljudska prava univerzalna i da moraju biti sastavni dio svakog poslovnog procesa i odluke.
- Potpisivanjem Povelje obavezujemo se na poštivanje dostojanstva svakog pojedinca, jednake mogućnosti, sprečavanje diskriminacije i zaštitu prava radnika. Ova povelja nije kraj, već početak promjene prakse - zaključio je Mandić.
Evropska unija kroz ovaj projekat pružila je snažnu podršku razvoju standarda ljudskih prava u poslovanju u Bosni i Hercegovini, u skladu s evropskim i međunarodnim principima. Predstavnik Delegacije EU u BiH Alessandro De Giacomo pohvalio je potpisnike Povelje, kao primjer dobre prakse.
- Poslovne aktivnosti mogu predstavljati rizik za ljude, okoliš i društvo u cjelini. Sva preduzeća, bez obzira na veličinu, sektor ili geografsku lokaciju, imaju odgovornost da djeluju etično i vode računa o zajednicama na koje utiču. Vlasti imaju ključnu ulogu u promovisanju odgovornog poslovnog ponašanja i stvaranju ambijenta koji ohrabruje održive i etične prakse - poručio je De Giacomo, dodavši da je posvećenost odgovornim poslovnim praksama neraskidivo povezana s održivim ekonomskim razvojem.
Finansijski instrumenti
Naglasio je i da Evropska unija u BiH aktivno podržava ljudska prava i demokratiju kroz strateške finansijske instrumente, posebno kroz Tematski program za ljudska prava i demokratiju te Instrument pretpristupne pomoći.
- Iako je asistencija EU značajno doprinijela uspostavi snažnog pravnog okvira, ključno je da se ti okviri pretoče u konkretne rezultate. Evropska unija nastavlja čvrsto zagovarati vodeće načelo povezivanja poslovanja i ljudskih prava - poručio je De Giacomo.
Povelju je potpisao i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, naglašavajući važnost zajedničkog djelovanja u oblasti radne etike, odgovornosti i transparentnosti.
- Grad Sarajevo se potpisivanjem Povelje obavezao ne samo provoditi, već i unapređivati postojeće prakse u cilju jačanja ljudskih prava. Očuvanje dostojanstva svakog pojedinca u poslovnom sektoru naša je zajednička misija- naglasio je Avdić.
Izvršna direktorica Instituta za razvoj mladih KULT Ajka Rovčanin podsjetila je da Institut već duže vrijeme aktivno radi na promociji ljudskih prava u poslovanju, s posebnim fokusom na zaštitu prava marginaliziranih grupa.
- Poštivanje ljudskih prava nije samo zakonska, već i etička i moralna obaveza privrednika. Dugoročno, to je dobra i održiva strategija razvoja – kako za velike korporacije, tako i za mala preduzeća - istakla je Rovčanin.
Paralelno s tim, Institut nastoji dodatno afirmirati korporativno volontiranje kao važan mehanizam povezivanja poslovnog sektora i zajednice.
Kako je navela Hana Imamović iz KULT-a, Povelja predstavlja jasan okvir i javnu obavezu organizacija da principe ljudskih prava dosljedno primjenjuju u odnosu prema zaposlenima, partnerima i zajednici.
- Vjerujemo da poštivanje ljudskih prava i ulaganje u zajednicu nisu trošak, već ulaganje u povjerenje, stabilnost i dugoročnu održivost - naglasila je Imamović.
Događaj je dio projekta „Poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u BiH“, koji finansira Evropska unija, a implementira Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu sa Sindikatom radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH te Udruženjem „Dajte nam šansu“.
Projekt je predstavila Mira Mehmedović iz Instituta za razvoj mladih KULT, istaknuvši da su već ostvareni mjerljivi rezultati.
- Razvijene su prve Okvirne smjernice za zaštitu ljudskih prava u poslovanju u BiH, izrađena je Politika o poštivanju ljudskih prava u poslovanju, a do sada je Povelju potpisalo 159 institucija, kompanija i jedinica lokalne samouprave, uključujući 22 općine i grada - navela je Mehmedović.
Sa konferencije je poručeno da Povelja ne predstavlja deklarativni čin, već početak stvarne promjene poslovne prakse.