Nacionalističko divljanje u Doboju tokom obilježavanja 9. januara: Zašto paljenje zastave BiH nije krivično djelo?!

Proslava 9. januara, neustavnog dana RS, ne može proći bez demonstracije mržnje prema državi, a paljenje zastave BiH u Doboju predstavlja kulminaciju antidržavne politike koju već godinama provodi režim u manjem bh. entitetu. Zastavu BiH zapalili su nacionalisti, koji odgovornost nastoje izbjeći skrivajući se u redovima navijačke grupe. Skrnavljenje i nepoštovanje državnih simbola i obilježja kažnjivo je u svim državama, samo u BiH nije.

- Iako je članom 6. Zakona o zastavi BiH definisano da nepoštivanje zastave BiH predstavlja krivično djelo i da će entiteti u roku od dva mjeseca usvojiti odgovarajuće propise, to se nikad nije desilo. Mora se donijeti zakon na nivou države kojim bi se zaštitila obilježja BiH. Sve drugo je manjkavo i teško provodivo – kaže Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

Pravni ekspert Arben Murtezić potvrđuje da paljenje državne ili bilo koje druge zastave nije izričito propisano kao samostalno krivično djelo u zakonima u BiH, a što je slučaj u mnogim evropskim zemljama.

- Kod nas je to posebno osjetljivo i zaista treba razmisliti o propisivanju posebnog krivičnog djela u odnosu na, prije svega, državnu, ali i druge zastave čije skrnavljenje ukazuje na nepoštivanje demokratskih institucija i izaziva uznemirenje javnosti. U međuvremenu, slučajeve treba posmatrati i pojedinačno cijeniti, u zavisnosti od okolnosti, u smislu eventualnih krivičnih djela protiv javnog reda i mira, odnosno izazivanja nereda ili javnog podsticanja na nasilje i mržnju – ističe Murtezić.