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USPJEŠNA SARADNJA

Nadbiskup Vukšić primio banjolučkog muftiju Smajlovića i vojnog muftiju Hadžića

Dvojica muftija zahvalili su nadbiskupu Vukšiću za lijepu dosadašnju suradnju i otvorenost tokom njegove petnaestogodišnje službe vojnoga biskupa

Sastanak. Fena

FENA

13.1.2026

Nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić primio je danas u Sarajevu vojnog muftiju u BiH Nesiba ef. Hadžića, bivšeg vojnog, a sada banjolučkog muftiju Smaila ef. Smajlovića, zatim stručnog saradnika u Uredu vojnog muftije Muhameda ef. Okića, te kancelara Vojnog ordinarijata u BiH vlč. Josipa Tadića.

Dvojica muftija zahvalili su nadbiskupu Vukšiću za lijepu dosadašnju saradnju i otvorenost tokom njegove petnaestogodišnje službe vojnoga biskupa, kao i nakon preuzimanja službe vrhbosanskog nadbiskupa.

Nadbiskup Vukšić zahvalio je gostima za posjet, a zatim su se sagovornici prisjetili brojnih događaja i izazova koje su zajednički rješavali poradi duhovnog dobra vjernika kojima su služili, prenosi KTA.

Na kraju susreta nadbiskup Vukšić uručio je gostima prigodne darove, te im zaželio obilje zdravlja i uspješan rad u novoj 2026. godini.

# TOMO VUKŠIĆ
# POSJETA
# SARADNJA
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