Služba civilne zaštite Goražde nabavila kamion za potrebe JKP "6. mart"

Služba civilne zaštite Grada Goražda izvršila je nabavku kamiona sa kranom za potrebe Javnog komunalnog preduzeća (JKP) ”6. mart” Goražde.

Sredstva u ove svrhe planirana su u budžetu Službe za 2025. godinu koja je izdvojila 120.000 KM, a dio sredstava u iznosu od 30.000 KM obezbjedila je sarajevska općina Centar.

Vozilo je dopremljeno danas i predato komunalnom preduzeću na upotrebu, a iako je riječ o polovnom vozilu, direktorica Adisa Mirvić naglašava da je riječ o značajnoj pomoći.

- Ovaj kiper kamion s kranom će mnogo olakšati naše svakodnevne poslove, posebno za odvoz smeća iz visinskih zona za što smo već tri godine plaćali privatno lice jer nismo imali sopstveni kamion, tako da ćemo stvoriti značajne uštede i do 200.000 KM na godišnjem nivou. Također, pomoći će nam i u orezivanju drveća, odvozu granja i drugog materijala - pojasnila je Mirvić.

I gradonačelnik Goražda Ernest Imamović ocijenio je da je nabavka vozila bila nužna te će doprinijeti efikasnijem pružanju usluga od strane komunalnog preduzeća.

- Vozilo je bilo neophodno godinama jer smo dosta novca gubili zbog njegovog neposjedovanja. Biće značajno posebno jer će iz visinskih dijelova grada moći odvoziti smeće i drugi materijal. Znamo u kakvim uslovima radi naše komunalno preduzeće, a obezbjeđenjem mehanizacije ćemo i njihove usluge podići na veći nivo. Sutra očekujemo delegaciju iz Brčkog za nabavku pumpi za Fabriku vode, a sredstva ćemo obezbijediti u saradnji s ministarstvom za privredu - kazao je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.