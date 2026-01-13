Projekt vrijedan 91 milion eura: Kreću pripreme za raspisivanje tendera za cestu Foča – Hum

Rane konsultacije tržišta za putni pravac Foča – Hum, koje su trebale biti održane 8. januara, odgođene su za 19. januar u 10 sati, potvrđeno je za “Avaz”. Radi se o pripremnoj fazi za oko 91 milion eura vrijedan projekt rekonstrukcije jedne od najlošijih dionica cesta u državi, koja BiH preko Šćepan Polja povezuje s Crnom Gorom.

- To je jedna od najvažnijih cesta BiH i Crne Gore i veza Sarajevo – Podgorica. Put procijenjene vrijednosti od 91 milion eura bit će finansiran od Svjetske banke, EBRD-a, a potencijano je moguće da se i EIB uključi u sufinansiranje tog projekta. U pitanju je kreditni aranžman koji sa sobom nosi i dio grant sredstava. Vrlo značajan ne samo za nas kao Puteve RS i RS, već za cijelu BiH – kazao nam je Đorđe Stojić, vođa tima za implementaciju projekta u Putevima RS.

On dodaje da su rane konsultacije prva aktivnost u okviru postupka javnih nabavki i izbora izvođača radova i nadzora, koja ima cilj uspostavljanje dijaloga sa zainteresiranim kompanijama.