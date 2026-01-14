Projekt radi kompanija iz RS: Pogledajte šta je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić kazao o rekonstrukciji najvećeg bh. stadiona

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić (58) gostujući u emisiji “Intervju TV SA” izjavio je da će za mjesec do dva biti završen idejni projekat prve faze rekonstrukcije stadiona “Asim Ferhatović – Hase”.

Na pitanje novinara o samom projektu i šta on podrazumijeva Avdić je odgovorio:

- Ove sedmice je održan i sastanak na kojem smo prisustvovali načelnik Općine Centar Srđan Mandić, predstavnici FK Sarajevo, predstavnici banjalučkog Instituta za građevinarstvo (IG) i ja kao gradonačelnik Sarajeva sa saradnicima - rekao je Avdić te nastavio:

- Grad Sarajevo je preuzeo na sebe obavezu da se uradi idejni projekat. Vjerujem da ono što smo mi bili u obavezi da ispunimo, nadam se da ćemo imat rezultat i da onog momenta kada projekat bude završen, Grad Sarajevo uvjetno rečeno više nema nikakvu obavezu. Vjerujem da ćemo u mjesec do dva imati završen projekat koji će biti dat dalje na postupanje Općini Centar - izjavio je Avdić gostujući na Televiziji Sarajevo.

Izrazio je nadu da ćemo imati lijep stadion kakav i pripada imenu Asima Ferhatovića – Haseta.

Uz to, Avdić je naglasio da njegov pristup projektu nije navijački nego apsolutno razuman i odgovoran.