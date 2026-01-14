BiH se u slučaju Trgovske gore može pozvati na Aarhausku konvenciju u zaštiti građana od otpada

Povodom planova Republike Hrvatske da radioaktivni otpad odlaže u neposrednoj blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, nadležne institucije BiH moraju hitno i koordinirano djelovati, uz snažnu podršku nevladinog sektora i civilnog društva - izjavila je Feni izvršna direktorica Aarhus centra u BiH Emina Veljović.

Veljović je podsjetila da institucije Bosne i Hercegovine imaju jasnu obavezu da zaštite pravo građana na zdrav okoliš i informirano učešće u odlučivanju, što je propisano Aarhuskom konvencijom, čija je BiH punopravna strana.

-Nakon dostavljanja zvaničnog odgovora Hrvatske, Bosna i Hercegovina treba procijeniti da li je došlo do kršenja člana 6. konvencije, koji garantira javnosti pravo na blagovremeno, transparentno i efektivno uključivanje u odluke o projektima sa značajnim utjecajem na okoliš - kazala je Veljović.

U slučaju izostanka adekvatnih konsultacija s javnošću, nadležna tijela BiH mogu, pojašnjava sagovornica, u skladu s ESPOO konvencijom, pokrenuti postupak pred relevantnim međunarodnim tijelima, uključujući Sekretarijat ESPOO konvencije, te insistirati na formiranju međunarodne istražne komisije.

Veljović ističe da BiH treba razmotriti i evropskopravne mehanizme. Posebno se oslanja na Direktivu Vijeća 2011/70/EURATOM, koja regulira odgovorno i sigurno upravljanje istrošenim nuklearnim gorivom i radioaktivnim otpadom.

- Kao potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), BiH ima pravni osnov da pred Sudom pravde Evropske unije pokrene postupak ukoliko se pokaže da primjena Direktive u slučaju Nuklearna elektrana Krško diskriminira države kandidatkinje, uključujući BiH. Pored toga, moguće je pokretanje postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava, ukazujući na potencijalno ugrožavanje osnovnih ljudskih prava građana, uključujući pravo na život, zdravlje i sigurnu životnu sredinu - pojasnila je.

Veljović je napomenula da BiH treba uključiti i međunarodne organizacije za nuklearnu sigurnost, uključujući Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) te pozvati na primjenu međunarodnih konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu - Bečke, Pariske i Briselske konvencije.

Nevladine organizacije i civilno društvo, prema njenim riječima, imaju ključnu ulogu u primjeni Aarhuske konvencije.

- One mogu inicirati međunarodne žalbene mehanizme, dokumentirati kršenja prava javnosti u prekograničnom kontekstu, pružati stručnu i pravnu podršku državnim institucijama, te informisrti domaću i međunarodnu javnost. Saradnja s evropskim parlamentarcima može dovesti i do izmjena Direktive 2011/70/EURATOM, kako bi se spriječilo odlaganje radioaktivnog otpada u blizini granica država koje nisu članice EU, a snose direktne posljedice - naglasila je.