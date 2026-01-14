Helez: Holi Kembel–Stivens preuzima ključnu ulogu u jačanju naše vojske

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, danas je sa zamjenikom za politiku i planove Slavenom Galićem, u službenu posjetu primio ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Džulijana Rejlija (Juliana Reillyja).

Tom prilikom je Rejlij je predstavio novu savjetnicu UK za reformu odbrane u BiH Holi Kembel–Stivens (Holly Campbell-Stevens), koja će prvi put imati ured u Ministarstvu obrane BiH.

Ministar Helez je uručio ključeve ureda za Holi Kembel–Stivens te joj poželio uspjeh u predstojećem radu na jačanju sistema odbrane u BiH.

- Siguran da ćemo svi imati značajne koristi od suradnje sa savjetnicom Kembel–Stivens - rekao je Helez,

Helez je naglasio i da njena prisutnost svjedoči o zajedničkoj posvećenosti

- Njena prisutnost ovdje svjedoči o zajedničkoj posvećenosti izgradnji i jačanju snažnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva. Savjetnici Kembel–Stivens bit će osigurani svi potrebni uvjeti za uspješan i nesmetan rad - ističe Helez.

Ambasador Reilij je istaknuo kako je Bosna i Hercegovina važan partner Ujedinjenom Kraljevstvu u sveukupnom euroatlantskom području, te da će se nastaviti s jakom potporom razvoju Oružanih snaga BiH, u skladu sa potrebama euroatlantskih integracija BiH i ciljevima NATO programa Partnerstva za mir.

- Naglašavam da je uloga savjetnice Stivens da djeluje kao Vaša savjetnica, i vjerujem da će svojim značajnim iskustvom iz sistema odbrane UK moći doprinijeti daljem razvju MO i OS BiH, ali i jačanju veza naše dvije države - rekao je Rajlij.

Zamjenik ministra Galić je zahvalio na svim projektima pomoći koje omogućava Vlada UK.

- Reforma odbrane za nas je vrlo važan proces, koji treba rezultirati time da pripadnici OS BiH dobiju još bolje uvjete za provedbu svojih zadaća - rekao je Galić, te izrazio punu podršku savjetnici Stivens.