Bira se nasljednik Vehabovića u Evropskom sudu: Ovo je lista kandidata koju je odredilo Predsjedništvo BiH

Predsjedništvo BiH je usvojilo listu od trojke kandidata za sudiju u Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, a na njoj se nalaze Mahir Muharemović, Svjetlana Milišić-Veličkoski i Predrag Raosavljević.

Nju će trebati potvrditi Vijeće Evrope, koje će izabrati jednog kandidata koji će naslijediti Farisa Vehabovića, kojem je mandat istekao još prije pet godina.

Muharemović je iz Brčkog, obnašao je funkciju sudije Suda u Bijeljini, profesor je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli te radi kao pravni savjetnik fondacije Konrad Adenauer Stiftung.

Bio je i kandidat za sudiju Ustavnog suda BiH, no bez uspjeha.

Svjetlana Milišić-Veličkovski je sutkinja Vrhovnog suda FBiH, a ima iskustvo i u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Predrag Raosavljević je profesor na nekoliko privatnih fakulteta, a među njima su Visoka škola za uslužni biznis na Sokocu i Univerzitet PIM u Banjoj Luci. Raostavljević je predstavnik akademske zajednice i u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.