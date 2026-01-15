Damir Alić za "Avaz": Sve odluke Minićeve vlade će se staviti van snage, on je pravnik i jasno mu je kako je tu došao

Nekoliko dana prije odluke Ustavnog suda BiH o legalnosti Vlade RS, aktuelni premijer Savo Minić danas bi trebao vratiti mandat premijera.

Na ovaj način, stav je pravnih stručnjaka, vlast u RS na neki način priznaje da Minićevo imenovanje nije bilo u skladu sa Ustavom RS, jer ga je na tu poziciju predložio Milorad Dodik koji na to nije imao pravo, jer mu je mandat predsjednika entiteta već bio oduzet.

- Sve ovo je, po meni, očekivano, jer ovo je jedna klasična manipulacija i držanje u zabludi građana RS od strane Dodika i čitave te njegove političke “elite”. Ovo što će danas da urade je sasvim očekivano, ako se ima u vidu njihovo ponašanje u posljednjih 10 i više godina. A to ponašanje se svodi na dovođenje u zabludu i držanje u zabludi svih građana RS, a primarno srpskog naroda – kazao je za “Avaz” advokat i bivši tužilac Damir Alić.

Naglašava da je od početka jasno da je aktuelna entitetska vlada nezakonito imenovana.

- Apsolutno nezakonita odluka. Tu ima nekih nijansi koje će se razmatrati od strane Ustavnog suda BIH, ali u tom momentu Dodik formalno – pravno nije imao pravo da predloži Minića za mandatara. Ta Vlada je bila nezakonita. Ovo je kvalitetan razvoj događaja, jer se na ovaj način priznaje Ustavni sud BiH. Ako Minić vrati mandat to jako puno govori o strahu od represivnog dijela aparata BIH kao države. Minić je pravnik, stručnjak u svojoj oblasti i zna da je njegovo dovođenje na tu poziciju bilo, u najmanju ruku, rezultat akrobatskih radnji Milorada Dodika. Baš zato što je stručnjak, Minić zna u kojem momentu šta treba da uradi – ističe Alić.