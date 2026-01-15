Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRAVNI STRUČNJAK

Damir Alić za "Avaz": Sve odluke Minićeve vlade će se staviti van snage, on je pravnik i jasno mu je kako je tu došao

To ponašanje se svodi na dovođenje u zabludu i držanje u zabludi svih građana RS, a primarno srpskog naroda, kazao je Alić za “Avaz”

Damir Alić, advokat i bivši tužilac. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

15.1.2026

Nekoliko dana prije odluke Ustavnog suda BiH o legalnosti Vlade RS, aktuelni premijer Savo Minić danas bi trebao vratiti mandat premijera. 

Na ovaj način, stav je pravnih stručnjaka, vlast u RS na neki način priznaje da Minićevo imenovanje nije bilo u skladu sa Ustavom RS, jer ga je na tu poziciju predložio Milorad Dodik koji na to nije imao pravo, jer mu je mandat predsjednika entiteta već bio oduzet.

- Sve ovo je, po meni, očekivano, jer ovo je jedna klasična manipulacija i držanje u zabludi građana RS od strane Dodika i čitave te njegove političke “elite”. Ovo što će danas da urade je sasvim očekivano, ako se ima u vidu njihovo ponašanje u posljednjih 10 i više godina. A to ponašanje se svodi na dovođenje u zabludu i držanje u zabludi svih građana RS, a primarno srpskog naroda – kazao je za “Avaz” advokat i bivši tužilac Damir Alić.

Naglašava da je od početka jasno da je aktuelna entitetska vlada nezakonito imenovana.

- Apsolutno nezakonita odluka. Tu ima nekih nijansi koje će se razmatrati od strane Ustavnog suda BIH, ali u tom momentu Dodik formalno – pravno nije imao pravo da predloži Minića za mandatara. Ta Vlada je bila nezakonita. Ovo je kvalitetan razvoj događaja, jer se na ovaj način priznaje Ustavni sud BiH. Ako Minić vrati mandat to jako puno govori o strahu od represivnog dijela aparata BIH kao države. Minić je pravnik, stručnjak u svojoj oblasti i zna da je njegovo dovođenje na tu poziciju bilo, u najmanju ruku, rezultat akrobatskih radnji Milorada Dodika. Baš zato što je stručnjak, Minić zna u kojem momentu šta treba da uradi – ističe Alić.

Validnost odluka nezakonito imenovane vlade još od njenog imenovanja se dovodi u pitanje. Naš sagovornik pojašnjava da, kad se poništavaju odluke o imenovanju nekog organa, onda se van snage stavljaju i sve odluke tog organa kao nepostojeće.

- Međutim, kada se stavljaju van snage odluke organa koji su nezakonito imenovani, onda to ne može utjecati na već stečena prava osoba na koje se te odluke odnose. Oni će nastaviti da uživaju prava koja su im data odlukama nezakonito imenovane Vlade, ali će doći do određenih postupaka pred sudovima, pa će entitetski budžet da plaća cehove takvih nezakonitosti. U svakom slučaju, građani se ne trebaju plašiti, moraju biti zaštićeni, iako će na kraju, na ovaj ili onaj način, platiti takve nezakonitosti svojih tzv. političkih elita – pojašnjava Damir Alić.

# VLADA RS
# DAMIR ALIĆ
# SAVO MINIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.