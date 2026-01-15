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V.D. PREDSJEDNICE ENTITETA

Trišić-Babić: Minić će odmah ponovo preuzeti mandat premijera, političko Sarajevo je protiv postojanja RS

Logično je da ta vlada nastavi sa ispunjavanjem definisanih ciljeva

Ana Trišić-Babić. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

15.1.2026

RS je okrenuta budućnosti, posvećena je razvoju i nije protiv bilo koga, za razliku od političkog Sarajeva koje je zarobljeno u prošlosti i posvećeno zagorčavanju života RS, rekla je za v.d. predsjednice RS Ana Trišić-Babić.

Rekla je da je "političko Sarajevo protiv postojanja RS" i dodala da je "strana uprava njihovo najjače oružje u pokušaju urušavanja RS".

– Međutim, koliko god oni žele nestabilnost, mi smo odlučni da sačuvamo stabilnost i obezbijedimo izvjesnost. Da bi onemogućili stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, zato smo dogovorili da premijer Savo Minić vrati, a potom odmah preuzme mandat predsjednika Vlade RS – istakla je Trišić Babić.

Ona je pojasnila da ova odluka ima za cilj da o procesima u RS odlučuje RS i njene institucije, a ne niko izvan nje.

– Vlada na čijem čelu Savo Minić započela je realizaciju strateških projekata usmjerenih na poboljšanje života svih građana, program za poboljšanje života boračke populacije, a naročito mlađe populacije i povećanje privredne aktivnosti. Logično je da ta vlada nastavi sa ispunjavanjem definisanih ciljeva - poručila je Trišić-Babić.

# VLADA RS
# ANA TRIŠIĆ BABIĆ
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