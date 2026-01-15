Trišić-Babić: Minić će odmah ponovo preuzeti mandat premijera, političko Sarajevo je protiv postojanja RS

RS je okrenuta budućnosti, posvećena je razvoju i nije protiv bilo koga, za razliku od političkog Sarajeva koje je zarobljeno u prošlosti i posvećeno zagorčavanju života RS, rekla je za v.d. predsjednice RS Ana Trišić-Babić.

Rekla je da je "političko Sarajevo protiv postojanja RS" i dodala da je "strana uprava njihovo najjače oružje u pokušaju urušavanja RS".

– Međutim, koliko god oni žele nestabilnost, mi smo odlučni da sačuvamo stabilnost i obezbijedimo izvjesnost. Da bi onemogućili stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, zato smo dogovorili da premijer Savo Minić vrati, a potom odmah preuzme mandat predsjednika Vlade RS – istakla je Trišić Babić.