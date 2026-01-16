Prijevremeni izbori za predsjednika RS - CIK BiH podsjetio na obaveze i prava posmatrača

Centralna izborna komisija BiH podsjetila je da je 8. januara 2026. godine usvojila Instrukciju o postupku provedbe ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica kojom se uređuje postupak provođenja ponovnih izbora na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica u RS; imenovanja predsjednika/zamjenika predsjednika biračkih odbora, članova biračkih odbora i obuke biračkih odbora; izborna šutnja; posmatranje ponovnih izbora; dostava izbornog materijala; način pakovanja izbornog materijala; način brojanja glasačkih listića i način potvrđivanja izbornih rezultata.

Posmatranje prijevremenih izbora

- Radi tačnog informiranja javnosti ističemo da pravo posmatranja provođenja ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika RS na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica imaju posmatrači akreditovani od strane Centralne izborne komisije BiH i izbornih komisija za posmatranje prijevremenih izbora za predsjednika RS koji su održani 23. novembra 2025. godine, bez obzira na općinu/grad u kojoj su bili akreditovani - navode iz CIK-a BiH.

Napominju da, ukoliko posmatrači ne posjeduju akreditaciju izdatu za posmatranje prijevremenih izbora za predsjednika RS koji su održani 23. novembra 2025. godine, politički subjekt/udruženje može podnijeti zahtjev istom OIK/ GIK koji je već izdao akreditaciju, odnosno CIK BiH za izdavanje nove akreditacije, u roku najkasnije tri dana prije dana održavanja ponovnih izbora.

Iz CIK-a BiH navode da su posmatrači obavezni na biračkom mjestu ovlaštenom članu biračkog odbora pokazati Odluku o akreditovanju i akreditaciju izdatu od Centralne izborne komisije BiH ili nadležne izborne komisije i lični identifikacioni dokument.

Ovlašteni član biračkog odbora će u Zapisnik o radu biračkog odbora upisati ime i prezime posmatrača, naziv političkog subjekta/udruženja koje ga je akreditovalo, broj akreditacije, te naziv osnovne izborne jedinice u kojoj je posmatrač akreditovan ili ga je akreditovala CIK BiH, bilјežeći vrijeme kada je posmatrač stigao i vrijeme kada je posmatrač napustio prostorije, kako bi se broj posmatrača ograničio na jednog posmatrača u isto vrijeme na jednom biračkom mjestu.

Biračko mjesto

- Naime, članom 17.2 Izbornog zakona BiH je pored ostalog propisano da samo jedan predstavnik akreditovanih subjekata može biti prisutan na biračkom mjestu, s tim da se ovo ograničenje ne odnosi se na međunarodne posmatrače.

Izborne komisije su dužne da upozore članove biračkih odbora na obavezu primjene navedenog pojašnjenja člana 6. Instrukcije o postupku provedbe ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika RS na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica, kako bi posmatrači nesmetano ostvarili svoja prava.

Ističemo da akreditovanje novih posmatrača nije moguće, taj proces je završen kako za političke subjekte tako i za udruženja građana i međunarodne organizacije - navodi se u saopćenju CIK-a BiH.