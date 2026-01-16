VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 15. i 16. januara 2026. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

Boris Herceg, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Čitluku

Lejla Ferhatović, na poziciju predsjednice Općinskog suda u Goraždu

Mirjana Kulić, na poziciju predsjednice Općinskog suda u Živinicama

Melika Murtezić, na poziciju sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Aleksandra Ždral, na poziciju sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Na nivou RS, imenovana je:

Brankica Spasojević, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Gradišci.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje, odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.