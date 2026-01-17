ZZJZ KS: Može se očekivati dalji rast oboljelih od respiratornih infekcija

Epidemiološka situacija u Kantonu Sarajevo je uobičajena za ovaj dio godine, odnosno u sezoni smo respiratornih infekcija i gripe kao i svake godine. Iz Zavoda za javno zdravstva KS kažu da se vrhunac ili pik gripe uvijek očekuje krajem januara i tokom februara, iako je ove godine nešto ranije. Može se očekivati i dalji rast oboljelih od respiratornih infekcija.

- Što se tiče ostalih zaraznih bolesti situacija je pod kontrolom. Nemamo trenutno ni jednu aktivnu epidemiju. U 2025. godini smo odjavili tri epidemije: epidemiju morbila, pertusisa i leptospirozu. Sezona respiratornih infekcija 2025./2026. trenutno je u svom vrhuncu - navode iz ZZJZ KS.

Od 29. septembra 2025. počinju se pratiti sve respiratorne infekcije pa do 11. januara 2026. godine.

- U tom periodu, akutnih respiratornih infekcija bilo je 39.707, bolesti sličnih gripi je 5.096, ukupno bolesti sličnih gripi a koji su vakcinisani dva slučaja, hospitaliziranih slučajeva teških akutnih respiratornih infekcija u istom periodu je 54, a nema nijedan slučaj hospitalizovanog COVID-19 oboljenja - saopćeno je iz ZZJZ KS.

Što se tiče obolijevanja, akutne respiratorne bolesti su češće u pedijatrijskoj i školskoj populaciji, a bolesti slične gripi kod radno sposobnog stanovništva.

Procjenjujući epidemiološku situaciju na području Kantona Sarajevo na osnovu sedmično prispjelih zbirnih prijava akutnih respiratornih oboljenja (ARI) i bolesti sličnih gripi (ILI) iz svih zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa, već je u 49. sedmici (od 01.12.2025. do 07.12.2025. godine) registrovana stopa incidence od 130,62 na 100.000 stanovnika, što predstavlja aktivnost bolesti sličnih gripi visokog intenziteta.

- U Kantonu Sarajevo u 2025. ukupno je prijavljen 31 slučaj Covid-19 oboljenja i obzirom da nema hospitaliziranih slučajeva oboljelih od Covid-19, možemo reći da se radi o varijantama virusa koji ne daju teške kliničke slike koji zahtijevaju hospitalizaciju - pojašnjavaju iz ZZJZ KS.

Što se tiče preporuka one važe za sve respiratorne infekcije od gripe do Covid-19, a to su opće mjere: izbjegavati gužve, skupove i zatvorene prostore, brisati maramicom nos i usta kod kašljanja ili kihanja, a nakon korištenja maramicu baciti u smeće i oprati ruke.

Također, prati ruke često sapunom i vodom jer to smanjuje rizik prenošenja virusa, ako sapun i voda nisu dostupni, koristiti sredstva na bazi alkohola. Potom, izbjegavati dodirivanje očiju, nosa i usta jer rukom sa zagađene površine se može prenijeti virus u oči, usta ili nos.

Bliski kontakt sa bolesnim ljudima, udaljenost od bolesnika barem jedan metar, ne posjećivati bolesnike, ukoliko nije neophodno, ako se pojavi bolest – ostati kod kuće i ograničiti kontakt sa drugim osobama, održavati higijenu okoline-čišćenje, provjetravanje prostorija, dezinfekcija površina...

Iz ZZJZ KS naglašavaju da je vakcinacija protiv gripe jedina i najučinkovitija mjera prevencije gripe i njenih komplikacija.