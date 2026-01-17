Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BUDITE OPREZNI

ZZJZ KS: Može se očekivati dalji rast oboljelih od respiratornih infekcija

Sezona respiratornih infekcija 2025./2026. trenutno je u svom vrhuncu

Respiratorne infekcije. Pexels

A. O.

17.1.2026

Epidemiološka situacija u Kantonu Sarajevo je uobičajena za ovaj dio godine, odnosno u sezoni smo respiratornih infekcija i gripe kao i svake godine. Iz Zavoda za javno zdravstva KS kažu da se vrhunac ili pik gripe uvijek očekuje krajem januara i tokom februara, iako je ove godine nešto ranije. Može se očekivati i dalji rast oboljelih od respiratornih infekcija.

- Što se tiče ostalih zaraznih bolesti situacija je pod kontrolom. Nemamo trenutno ni jednu aktivnu epidemiju. U 2025. godini smo odjavili tri epidemije: epidemiju morbila, pertusisa i leptospirozu. Sezona respiratornih infekcija 2025./2026. trenutno je u svom vrhuncu - navode iz ZZJZ KS.

Od 29. septembra 2025. počinju se pratiti sve respiratorne infekcije pa do 11. januara 2026. godine.

- U tom periodu, akutnih respiratornih infekcija bilo je 39.707, bolesti sličnih gripi je 5.096, ukupno bolesti sličnih gripi a koji su vakcinisani dva slučaja, hospitaliziranih slučajeva teških akutnih respiratornih infekcija u istom periodu je 54, a nema nijedan slučaj hospitalizovanog COVID-19 oboljenja - saopćeno je iz ZZJZ KS.

Što se tiče obolijevanja, akutne respiratorne bolesti su češće u pedijatrijskoj i školskoj populaciji, a bolesti slične gripi kod radno sposobnog stanovništva.

Procjenjujući epidemiološku situaciju na području Kantona Sarajevo na osnovu sedmično prispjelih zbirnih prijava akutnih respiratornih oboljenja (ARI) i bolesti sličnih gripi (ILI) iz svih zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa, već je u 49. sedmici (od 01.12.2025. do 07.12.2025. godine) registrovana stopa incidence od 130,62 na 100.000 stanovnika, što predstavlja aktivnost bolesti sličnih gripi visokog intenziteta.

- U Kantonu Sarajevo u 2025. ukupno je prijavljen 31 slučaj Covid-19 oboljenja i obzirom da nema hospitaliziranih slučajeva oboljelih od Covid-19, možemo reći da se radi o varijantama virusa koji ne daju teške kliničke slike koji zahtijevaju hospitalizaciju - pojašnjavaju iz ZZJZ KS.

Što se tiče preporuka one važe za sve respiratorne infekcije od gripe do Covid-19, a to su opće mjere: izbjegavati gužve, skupove i zatvorene prostore, brisati maramicom nos i usta kod kašljanja ili kihanja, a nakon korištenja maramicu baciti u smeće i oprati ruke.

Također, prati ruke često sapunom i vodom jer to smanjuje rizik prenošenja virusa, ako sapun i voda nisu dostupni, koristiti sredstva na bazi alkohola. Potom, izbjegavati dodirivanje očiju, nosa i usta jer rukom sa zagađene površine se može prenijeti virus u oči, usta ili nos.

Bliski kontakt sa bolesnim ljudima, udaljenost od bolesnika barem jedan metar, ne posjećivati bolesnike, ukoliko nije neophodno, ako se pojavi bolest – ostati kod kuće i ograničiti kontakt sa drugim osobama, održavati higijenu okoline-čišćenje, provjetravanje prostorija, dezinfekcija površina...

Iz ZZJZ KS naglašavaju da je vakcinacija protiv gripe jedina i najučinkovitija mjera prevencije gripe i njenih komplikacija.

Vakcinacija se preporučuje trudnicama, osobama starijim od 65 godina, te osobama oboljelim od hroničnih bolesti kod kojih gripa može izazvati ozbiljne komplikacije (kronični kardiovaskularni, plućni, bubrežni bolesnici, dijabetičari, transplantirane osobe, osobe sa patološkom pretilošću, osobe sa oslabljenim imunitetom, osobe na dugotrajnoj aspirinskoj terapiji.

Također se vakcinacija preporučuje i zdravstvenim radnicima i ostalima koji sudjeluju u njezi bolesnika, osobama smještenim i zaposlenim u gerijatrijskim centrima i centrima socijalne zaštite, pripadnicima MUP-a, radnicima u javnom gradskom prijevozu, te svima koji žele da smanje rizik od bolesti.

- Vrhunac ili pik gripe se uvijek očekuje krajem januara i tokom februara. Ovo je uobičajen period za BiH, a zdravstvene ustanove i stručnjaci obično navode taj raspon kao vrijeme kada se bilježi najveći broj oboljelih. Ove sezone (2025./2026.) vrhunac gripe se pomjerio nešto ranije, pa je to krenulo krajem decembra i početkom januara, znači da smo baš u periodu pika i da se može očekivati i dalji rast oboljelih od respiratornih infekcija - saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstva KS.

# INFEKCIJA
# OBOLJELI
# RESPIRATORNE INFEKCIJE
# ZZJZ KS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.