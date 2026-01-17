Migrantske rute kao unosan i opasan biznis: Ilegalno prebacili 800 migranata

U posljednje četiri operativne akcije – “Gora”, “Domino”, “Krajina” i “Piramida”, GPBiH je uhapsila 38 osoba, a oduzeto je 11 motornih vozila. Procjenjuje se da su uhapšeni prokrijumčarili više od 800 osoba.

Radi se o 50 državljana BiH, šest državljana Turske, po tri državljana Crne Gore i Afganistana, po dva državljana Belgije i Moldavije, te po jednom državljaninu Grčke, Pakistana, Jemena, Rumunije i Iraka, dok za pet osumnjičenih nije bilo moguće utvrditi državljanstvo.

Prema podacima Granične policije BiH, tokom 2025. godine registrirano je 50 krivičnih djela krijumčarenja ljudi, a 76 osoba je osumnjičeno za počinjenje krivičnih djela krijumčarenja migranata i organiziranja grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenja.

S intenziviranjem procesa ilegalnih migracija krijumčarenje ljudi postaje i ozbiljan sigurnosni problem, a ovom vrstom kriminala bave se dobro organizirane, naoružane i opasne kriminalne grupe.

- Granična policija BiH se zaista aktivno bavi borbom protiv krijumčarenja migranata i nezakonitih migracija, kroz niz operativnih, preventivnih i partnerskih mjera. Ove aktivnosti su dio šireg odgovora na migrantsku krizu i ilegalne mreže migranata koji koriste teritoriju BiH kao tranzit za zemlje EU – kazao je za “Avaz” direktor GPBiH Mirko Kuprešaković.

Dodaje da je u prethodne dvije godine povećan broj ove vrste krivičnih djela, ali da se reakcijom policijskih agencija stanje postepeno stavlja pod kontrolu o čemu svjedoči i broj uhapšenih.

Sakriju se u tovar

- Mi se borimo i redovnim sredstvima, kontrolama na granici i u prometu. Na svim graničnim prelazima i u graničnom pojasu koristi se specijalistička oprema za nadzor i oprema za detekciju migranata u vozilima i drugim prevoznim sredstvima. Uz pomoć opreme migrante često pronađemo i u skrivenim dijelovima tovarnog prostora teretnih vozila. Imamo i međunarodnu i regionalnu saradnju, dosta aktivnosti sada provodimo s FRONTEX-om ili u zajedničkim operacijama i jačanju kontrole granice sa susjednim zemljama. Učestvujemo u zajedničkim patrolama sa sve tri susjedne zemlje – ističe Kuprešaković.

Fali više od 1.300 policajaca

Nedostatak više od 1.300 službenika GPBiH nastoji sustići raspisivanjem konkursa za prijem po 150 kadeta, edukacijom osoblja i opremanjem materijalno-tehničkim sredstvima.

- Još jedan problem je što ove godine u mirovinu ide oko 300 policajaca. Trudimo se da što više ljudi zaposlimo, ali zbog trenutne kapacitiranosti Agencije za školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova u jednoj klasi kadeta imamo najviše 150, pa nam i dalje veći broj ljudi odlazi nego što dolazi. S 2027. će se taj proces zaustaviti, jer će se u svim policijskim agencijama završiti ta smjena generacija – pojašnjava Kuprešaković.